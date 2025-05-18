Συντάξεις: Προς τον Ιούλιο οι νέες πληρωμές αναδρομικών

Τουλάχιστον δύο μήνες θα καθυστερήσει η πληρωμή των αναδρομικών – από τον αρχικό προγραμματισμό – για περίπου 80.000 συνταξιούχους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, των οποίων οι συντάξεις βρίσκονται σε διαδικασία επαναυπολογισμού.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, για τη νέα καθυστέρηση στα αναδρομικά ευθύνεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη συλλογή των στοιχείων και έτσι ο ΕΦΚΑ δεν έχει το αρχείο για να καταβληθούν τα αναδρομικά ποσά ύψους ως 8.500 ευρώ.

Το πρώτο πακέτο αναδρομικών: Απόστρατοι

Πάντως, όταν ξεμπλοκάρει η διαδικασία, η πληρωμή του πρώτου μεγάλου πακέτου αναδρομικών θα αφορά περίπου 40.000 απόστρατους, που θα πάρουν επιστροφές έως και 2.700 ευρώ (αναδρομικά έως και 27 μηνών), από τις κρατήσεις που έκανε ο νόμος 4093 στις κύριες συντάξεις τους. Θυμίζουμε ότι η κράτηση αρχικά επιβαλλόταν με βάση το άθροισμα σύνταξης και μερίσματος πάνω από τα 1.000 ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2023, η κράτηση καταργήθηκε από τα μερίσματα και μειώθηκε σε πολλές κύριες συντάξεις, καθώς χωρίς το μέρισμα έπεσαν σε χαμηλότερη κλίμακα.

Το δεύτερο πακέτο και οι υπόλοιπες πληρωμές

Το δεύτερο πακέτο αφορά επανυπολογισμούς από 29 ταμεία κύριας ασφάλισης, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, του ΙΚΑ, του Δημοσίου, αλλά και συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι.

«Τον προηγούμενο μήνα καταβάλλαμε αναδρομικά σε τραπεζοϋπαλλήλους, η πληρωμή των οποίων γίνεται σταδιακά αφού σε δόσεις φθάνουν και σε μας τα αρχεία από τις υπηρεσίες των τραπεζών», επισημαίνει ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης. «Το επόμενο διάστημα παίρνουν σειρά οι στρατιωτικοί. Από κει και πέρα, στην ουρά βρίσκονται μικρές ομάδες συνταξιούχων, καθώς οι πολυπληθείς κατηγορίες έχουν πληρωθεί. Για τους εργαζόμενους συνταξιούχους έχει ξεκινήσει καταμέτρηση ενσήμων που θα δώσει προσαύξηση στη σύνταξή τους και για εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2017 και δούλευαν είτε πριν είτε μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ».

Επίσπευση δικαστικών διαδικασιών και κίνδυνος μηδενικών αυξήσεων

Ακόμη, μια σημαντική πρωτοβουλία που προωθούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η προσπάθεια επιτάχυνσης επίλυσης εκκρεμών αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων. Το αντικείμενο της δράσης αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας συζήτησης, ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, των εκκρεμών αγωγών κατά του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες προέκυψαν μετά από την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των νόμων που αφορούσαν την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και τον Ανακαθορισμό των ποσών και των προϋποθέσεων των επιδομάτων εορτών και αδείας των οργανισμών κύριας ασφάλισης.

Η επιστροφή των αναδρομικών, όμως, εκτός από την «τσιμπίδα» της εφορίας, κρύβει και άλλη μια παγίδα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, με την αύξηση της σύνταξης λόγω του επαναυπολογισμού μπορεί να προκύψει προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα η αύξηση να μηδενιστεί. Αντίθετα, αν ο επανυπολογισμός δεν βγάλει προσωπική διαφορά, τότε ο συνταξιούχος θα πάρει αυξήσεις στην τσέπη.

