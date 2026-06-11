Συντάξεις: Χάσμα 644 ευρώ ανάμεσα σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Διαφορά που φτάνει τα 644 ευρώ σημειώνεται και τον μήνα Μάιο 2026 μεταξύ των συντάξεων του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι μισθοί στο Δημόσιο είναι αφενός σταθεροί και αφετέρου υψηλότεροι λόγω των ωριμάνσεων, κλιμακίων και μπόνους απόδοσης.

Τα στοιχεία της Έκθεσης «Ήλιος»

Έτσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Έκθεσης «Ήλιος», τον Μάιο η μέση σύνταξη στο Δημόσιο ήταν 1.407 ευρώ, όταν για τους ασφαλισμένους του πρ. ΙΚΑ έφτασε στα 763 ευρώ.

Στο σύνολο των συνταξιούχων, η μέση κύρια σύνταξη τον Μάιο ανήλθε στα 865,99 ευρώ, η μέση επικουρική έφτασε τα 196,26 ευρώ και το μέσο μέρισμα διαμορφώθηκε στα 115,9 ευρώ.

Περίπου 1.128.550 συνταξιούχοι σε σύνολο 1.970.340 λαμβάνουν κάθε μήνα κύρια σύνταξη έως 1.000 ευρώ, ενώ από αυτούς 265.000 εισπράττουν συντάξεις που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ.

Οι πληρωμές του Μαΐου

Τον Μάιο του 2026 πληρώθηκαν συνολικά 4.769.930 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.916.423 ήταν κύριες, οι 1.407.633 επικουρικές και 445.874 μερίσματα.

Το 26,82% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,23% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,01% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,41% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Η μέση σύνταξη στο Δημόσιο ήταν 1.407 ευρώ, όταν για τους ασφαλισμένους του πρ. ΙΚΑ έφτασε στα 763 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη τον Μάιο ανήλθε στα 865,99 ευρώ, η μέση επικουρική έφτασε τα 196,26 ευρώ και το μέσο μέρισμα διαμορφώθηκε στα 115,9 ευρώ.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

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