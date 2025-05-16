Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 19 έως 23 Μαΐου

Κατά την περίοδο 19 έως 23 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 79.159.847,89 ευρώ σε 90.465 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 15.909.847,89 ευρώ σε 35.362 δικαιούχους για πληρωμή παροχών σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).

• Από 19 έως 23 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 1100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 19.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

• 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

•20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

