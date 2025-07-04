Νέα παράταση για την εξώδικη διευθέτηση φορολογικών διαφορών

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, η οποία έχει ως αποστολή την επίλυση φορολογικών υποθέσεων χωρίς την προσφυγή στα δικαστήρια.

Η απόφαση για την παράταση ελήφθη εξαιτίας του μεγάλου όγκου αιτήσεων που εκκρεμούν και δεν ήταν εφικτό να διεκπεραιωθούν εντός των αρχικών προθεσμιών.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τον νέο τελωνειακό κώδικα, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει ότι οι αιτήσεις θα εξεταστούν έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, ενώ τα σχετικά πρακτικά θα εκδίδονται έως τις 31 Μαρτίου του ίδιου έτους. Αν μια αίτηση δεν εξεταστεί ως τότε, θεωρείται ότι απορρίφθηκε σιωπηρά.

Η εξώδικη διαδικασία μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στους φορολογούμενους, καθώς προβλέπεται μείωση προστίμων έως 75%, καθώς και εξόφληση των οφειλών σε έως 24 δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο, πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να επιλύσουν διαφορές με τη φορολογική διοίκηση με ευνοϊκότερους όρους και χωρίς την επιβάρυνση και την καθυστέρηση μιας δικαστικής διαμάχης.

Ποιοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή

Η Επιτροπή εξετάζει ενστάσεις και αιτήματα φορολογουμένων που αφορούν την επιβολή επιπλέον φόρων ή προστίμων από τη φορολογική διοίκηση. Στόχος της είναι να διαμορφώσει μια εξωδικαστική λύση, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει είτε μερική είτε ολική αποδοχή του αιτήματος, καθώς και εναλλακτικές προτάσεις διευθέτησης, όπως η μείωση προστίμων ή προσαυξήσεων.

Στις αιτήσεις αναφέρονται συνοπτικά οι λόγοι για τους οποίους ο φορολογούμενος θεωρεί ότι δεν οφείλει τον επίμαχο φόρο ή πρόστιμο. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν:

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου λόγω παρόδου του προβλεπόμενου χρόνου,

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφυλάξεις,

Λάθη στον υπολογισμό ή αδικαιολόγητη επιβολή φόρου,

Εφαρμογή ευνοϊκότερης φορολογικής κύρωσης με βάση νεότερη νομολογία,

Αίτημα για μείωση προστίμων και προσαυξήσεων.

Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει ακόμη και εξ αποστάσεως. Αν μια αίτηση απορριφθεί ως απαράδεκτη, ο φορολογούμενος ενημερώνεται εγγράφως. Αν γίνει δεκτή, εξετάζεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της πάγιας διοικητικής πρακτικής.

Ο αιτών έχει περιθώριο πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και φορολογούμενου και καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου εντός 10 εργάσιμων ημερών, τότε προβλέπεται αποπληρωμή του υπολοίπου σε έως 24 δόσεις και σημαντική έκπτωση στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Συγκεκριμένα:

• Έκπτωση 75% αν πληρωθεί εφάπαξ,

• 65% για 2 έως 4 δόσεις,

• 55% για 5 έως 8 δόσεις,

• 50% για 9 έως 12 δόσεις,

• 45% για 13 έως 16 δόσεις,

• 40% για 17 έως 20 δόσεις,

• 35% για 21 έως 24 δόσεις.

Αν ο φορολογούμενος δεν καταβάλει το απαιτούμενο 30% ή καθυστερήσει δύο συνεχόμενες δόσεις, ο συμβιβασμός ακυρώνεται και η υπόθεση επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους φορολογούμενους

Η παράταση δίνει «ανάσα» σε εκατοντάδες πολίτες και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διευθετήσουν τις φορολογικές τους διαφορές χωρίς να μπλέξουν σε χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης προσφέρει όχι μόνο έκπτωση σε πρόστιμα και προσαυξήσεις αλλά και ευκολία πληρωμής σε δόσεις.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια δεύτερη ευκαιρία διευθέτησης υποθέσεων με οικονομικά οφέλη, μειωμένο ρίσκο και ταχύτερη επίλυση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προθεσμίες και οι όροι του συμβιβασμού. Για πολλούς, μπορεί να αποδειχθεί η πιο συμφέρουσα οδός σε σχέση με τη δικαστική προσφυγή.

