ΙΟΒΕ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στον απόηχο των διεθνών εξελίξεων

Κλείνοντας στις 106,1 από τις 107,0 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, υποχώρησε και τον Ιούνιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, σημειώνοντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 10 μηνών.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η νέα αυτή υποχώρηση προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία καθώς και την επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ενώ στους υπόλοιπους τομείς η εικόνα σταθεροποιείται ή βελτιώνεται.

Όπως αναφέρει η έρευνα, η οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα σύνθετο περιβάλλον αβεβαιότητας, κυρίως εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων, που επηρεάζουν έντονα τον βιομηχανικό κλάδο λόγω της αυξημένης έκθεσής του σε ζητήματα όπως ο εμπορικός προστατευτισμός και οι διεθνείς συμφωνίες. Αντίθετα, η εσωτερική κατανάλωση δείχνει ανθεκτικότητα, ενώ οι θετικές προσδοκίες για τον τουρισμό και η αυξημένη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο συμβάλλουν στη σχετική σταθερότητα στους τομείς των Υπηρεσιών, του Λιανικού Εμπορίου και των Κατασκευών.

Ωστόσο, τα νοικοκυριά εμφανίζονται πιο απαισιόδοξα, με τις προβλέψεις για την προσωπική οικονομική τους κατάσταση να επιδεινώνονται σημαντικά. Το 56% των καταναλωτών αναμένει επιδείνωση των οικονομικών του νοικοκυριού μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ μόλις το 6% προσδοκά κάποια βελτίωση. Παράλληλα, το 61% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί εντός του 2025, έναντι μόλις 25% που αναμένει σταθερότητα.

ΙΟΒΕ: Επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Αναφορικά με επιμέρους τομείς, στη βιομηχανία καταγράφεται ελαφρά ενίσχυση του αρνητικού ισοζυγίου των εκτιμήσεων για παραγγελίες και ζήτηση, ενώ οι προβλέψεις για την παραγωγή περιορίστηκαν ήπια. Στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών μετατράπηκαν σε θετικές, ενώ σημειώθηκε μικρή ενίσχυση και στις προβλέψεις για την απασχόληση.

Στο λιανικό εμπόριο, παρατηρείται σημαντική άνοδος των εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις, με σταθερό επίπεδο αποθεμάτων, αν και οι προσδοκίες για μελλοντικές πωλήσεις παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Στον τομέα των Υπηρεσιών, οι θετικές εκτιμήσεις για την παρούσα κατάσταση και τη ζήτηση ενισχύθηκαν ήπια, ωστόσο οι προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση εμφανίζουν έντονη αποκλιμάκωση.

Τέλος, στην καταναλωτική εμπιστοσύνη καταγράφεται συνολική επιδείνωση, με ενισχυμένες αρνητικές προσδοκίες τόσο για την οικονομική κατάσταση της χώρας όσο και για την προσωπική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Επιπλέον, εξασθενούν οι προθέσεις για σημαντικές αγορές και περιορίζεται η διάθεση για αποταμίευση, γεγονός που αποτυπώνει τον αυξανόμενο προβληματισμό των πολιτών για το άμεσο οικονομικό μέλλον.

