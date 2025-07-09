Χρεοκόπησε σημαντικός tour operator με παρουσία και στην Ελλάδα

Σε κατάσταση πτώχευσης έχει περιέλθει ο μεσαίος tour operator Unitravel Kft, ο οποίος έφερνε στην Ελλάδα Ούγγρους ταξιδιώτες, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά ξενοδοχεία, κυρίως, στα Ιόνια νησιά, εν μέσω της υψηλής, τουριστικής περιόδου.

Ο έχων ιστορία 40 ετών τουριστικός οργανισμός είχε πακέτα σε Κρήτη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Χαλκιδική, Αττική Ριβιέρα, Πήλιο, ενώ είχε αποκλειστικότητα για τον όμιλο SANI / IKOS, σύμφωνα με το money-tourism.gr

Ο πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης δήλωσε στο ekriti, ότι ο εν λόγω tour operator είχε ελάχιστα πακέτα στην Κρήτη, ωστόσο η πτώχευση οποιουδήποτε τουριστικού φορέα, είτε αφορά την Κρήτη είτε όχι, μας απασχολεί και μας προβληματίζει, τόνισε.

Η εταιρία διοργάνωνε ακόμη πακέτα για Βουλγαρία, Κύπρο, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι πελάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό θα επιστρέψουν κανονικά, αλλά όσοι επρόκειτο να ταξιδέψουν, το ταξίδι τους δεν θα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος των αποζημιώσεων ανέρχεται σε 1,15 εκατ. € περίπου. Στην Ελλάδα οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρία είχε δώσει σημαντικές προκαταβολές στα ξενοδοχεία και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα.

Η ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ο tour operator αναφέρεται ότι “η εταιρία Unitravel Kft έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας επομένως δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της”.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: “Η επιστροφή των πελατών μας που βρίσκονται στο εξωτερικό είναι διασφαλισμένη, ωστόσο απευθύνουμε έκκληση, ρητά και κατηγορηματικά, στους πελάτες μας που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει το ταξίδι τους να μην το κάνουν σε καμία περίπτωση.

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας που έχουν πληρώσει για ένα ταξίδι, είτε στο πρακτορείο μας, είτε σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα γραφεία της εταιρίας, ότι η Unitravel Kft διαθέτει οικονομική εγγύηση, σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα 213/1996 (23.XII.) για τις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών γραφείων στην Colonnade Insurance S.A., στο παράρτημα της Ουγγαρίας.

Εάν το γραφείο της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης της Βουδαπέστης, το οποίο εποπτεύει το ταξιδιωτικό πρακτορείο, διαπιστώσει, επίσης, την αφερεγγυότητα του ταξιδιωτικού μας πρακτορείου, θα χορηγήσει την άδεια στον ασφαλιστικό οργανισμό προκειμένου να επιστρέψει τις προκαταβολές και τα τέλη συμμετοχής που έχουν ήδη καταβληθεί στους ενδιαφερόμενους, όπως ορίζει ο νόμος.

Πέραν όλων αυτών, η εταιρία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος και την αποζημίωση των πελατών μας.

Λυπούμαστε πολύ για την κατάσταση. Ωστόσο, θα θέλαμε να εξηγήσουμε γιατί και πώς η εταιρία μας, μία παραδοσιακή, ουγγρική, ταξιδιωτική επιχείρηση, η οποία μετρά σχεδόν 40 χρόνια ζωής, δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί.

Ο κύριος λόγος που η εταιρία οδηγήθηκε σε πτώχευση, είναι η τρέχουσα κατάσταση της ουγγρικής, τουριστικής αγοράς, όπου νέες, ξένες εταιρίες εισήλθαν στην Ουγγαρία με τεράστια οικονομικά κεφάλαια, προσφέροντας απίστευτα χαμηλές τιμές και εξαιρετικά επιθετικό μάρκετινγκ στην προσπάθειά τους να “κατακτήσουν” την αγορά, γεγονός που οδήγησε τις παραδοσιακές, ουγγρικές εταιρίες -μεταξύ των οποίων και η δική μας- σε αδιέξοδο”.

Καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό και αφανισμό ουγγρικών επιχειρήσεων

Η Unitravel Kft, στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει ότι οι νέοι “παίκτες” που εισήλθαν στην αγορά πριν από λίγα χρόνια και αμέσως ξεκίνησαν επιθετική επέκταση, μπορεί στον ισολογισμό τους να εμφανίζουν ζημιία, ωστόσο, συνεχίζουν να προσφέρουν συνεχώς περισσότερους προορισμούς σε τιμές κάτω του κόστους, να ανοίγουν δικά τους γραφεία και καταστήματα σε όλη την Ουγγαρία και να ξοδεύουν εκατομμύρια σε διαφήμιση.

