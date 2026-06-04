Φάρμακο για καρκίνο του παγκρέατος: Ήταν τόσο αποτελεσματικό που απέσπασε χειροκρότηματα

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά χαρακτηρίζονται τα νέα δεδομένα για το πειραματικό φάρμακο daraxonrasib, το οποίο φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα στη μάχη κατά του καρκίνου του παγκρέατος, μιας από τις πλέον επιθετικές και δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές καρκίνου.

Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης παρουσιάστηκαν σε ιατρικό συνέδριο και προκάλεσαν έντονο ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα, καθώς οι ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία κατέγραψαν μέση επιβίωση 13,2 μηνών, έναντι 6,7 μηνών για όσους ακολούθησαν συμβατική χημειοθεραπεία.

Παράλληλα, το φάρμακο καθυστέρησε σημαντικά την εξέλιξη της νόσου, ενώ οι ασθενείς διατήρησαν καλύτερη ποιότητα ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι χορηγείται σε μορφή χαπιού και όχι ενδοφλεβίως θεωρείται επίσης σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς περιορίζει τις συχνές νοσοκομειακές επισκέψεις.

Οι παρενέργειες που καταγράφηκαν κρίνονται διαχειρίσιμες, με συχνότερες το εξάνθημα, τη ναυτία και τις φλεγμονές στο στόμα και τον λαιμό. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών συνέχισε κανονικά τη θεραπεία, στοιχείο που οι ειδικοί αποδίδουν στο σημαντικό κλινικό όφελος που προσφέρει.

Το daraxonrasib στοχεύει την οικογένεια πρωτεϊνών RAS, η οποία συνδέεται με περίπου το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον κατά πόσο η αποτελεσματικότητά του επεκτείνεται σε όλους τους γενετικούς τύπους της νόσου, με τα πρώτα στοιχεία να εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικά.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, το νέο φάρμακο θα μπορούσε να αποτελέσει τη σημαντικότερη θεραπευτική εξέλιξη των τελευταίων ετών για τον καρκίνο του παγκρέατος, ενώ ήδη σχεδιάζονται νέες μελέτες για τη χρήση του σε πρώιμα στάδια της νόσου και σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

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