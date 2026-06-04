"Φωτιές άναψε" ο γάμος της Κωστοπούλου στο κάστρο - "Εμπορευματοποίηση της ιστορίας" λένε οι αρχαιολόγοι

Θύελλα αντιδράσεων και έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες, με αφορμή την παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου στο Νιόκαστρο της Πύλου για ιδιωτική γαμήλια δεξίωση.

Με μια εξαιρετικά σκληρή ανακοίνωση, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) στρέφεται κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε «ντεκόρ» για κοσμικές εκδηλώσεις της ελίτ.

«Όχι στην εμπορευματοποίηση της ιστορίας»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΕΑ χρησιμοποιεί δριμύ κατηγορώ, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη παραχώρηση αποτελεί πλήγμα για την ισονομία των πολιτών και την προστασία των μνημείων. «Τα μνημεία και τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία και δεν είναι φόντο για γαμήλιες δεξιώσεις και ιδιωτικά πάρτι πολυτελείας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αρχαιολόγοι.

Παράλληλα, ο Σύλλογος εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, καταγγέλλοντας ότι η σχετική απόφαση παραχώρησης δεν αναρτήθηκε ποτέ στην πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως ορίζει ο νόμος για τη δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η πρακτική αυτή ανοίγει έναν επικίνδυνο δρόμο για τη σταδιακή εμπορευματοποίηση και την «ιδιωτικοποίηση» της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Στον αντίποδα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, εκδίδοντας διευκρινιστική απάντηση. Η τοπική Εφορεία υποστηρίζει ότι για τη συγκεκριμένη εκδήλωση τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες που ορίζει ο αρχαιολογικός νόμος. Σύμφωνα με την πλευρά της διοίκησης, τέτοιες παραχωρήσεις γίνονται υπό αυστηρούς όρους για την προστασία του χώρου και αποφέρουν έσοδα για τη συντήρηση των ίδιων των μνημείων.

Ένα διαχρονικό debate στο προσκήνιο

Το περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη μεγάλη συζήτηση για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και των ιστορικών τοποσήμων στην Ελλάδα. Από τη μία πλευρά, η ανάγκη για εξεύρεση πόρων και η τουριστική προβολή μέσω high-end εκδηλώσεων, και από την άλλη, η ανάγκη διατήρησης του δημόσιου, καθολικού και ιερού χαρακτήρα των αρχαιολογικών χώρων.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει και πολιτική συνέχεια, καθώς φορείς και συλλογικότητες ζητούν πλέον πλήρη διαφάνεια και αναθεώρηση του πλαισίου για το ποιες εκδηλώσεις επιτρέπεται τελικά να φιλοξενούνται στα κάστρα και τους ναούς της χώρας.

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