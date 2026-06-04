Βόλει: Νέο "χτύπημα" του ΟΦΗ με τον Νιγηριανό κεντρικό Πασκάλ Οζοκόγιε

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση, με τον 22χρονο (18/10/2004, 2μ05) Νιγηριανό κεντρικό Pascal Ozokoye (Πασκάλ Οζοκόγιε).

Ο Pascal Ozokoye, τα τελευταία τρία χρόνια, αγωνίστηκε στην Σερβία και OK Niš και μάλιστα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μεταξύ των κεντρικών του πρωταθλήματος.

Το 2022 αγωνίστηκε στην αλβανική ομάδα Partizani Tirana με την οποία κατέκτησε το αλβανικό πρωτάθλημα και αναδείχθηκε κορυφαίος μπλοκέρ της διοργάνωσης.

Θεωρείται, ένας από τους πιο ελπιδοφόρους νεαρούς παίκτες της Νιγηρίας.

Αγωνίστηκε με την εθνική Νιγηρίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 του 2021, όπου κατέγραψε 57 πόντους σε 7 αγώνες.

Αγωνίστηκε επίσης, στην ανδρική εθνική ομάδα της Νιγηρίας στους Αφρικανικούς του 2024.

Στις πρώτες του δηλώσεις, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, ανέφερε ότι "είναι μια καλή ευκαιρία για μένα ο ΟΦΗ. Πηγαίνω σε μια πολύ καλή και ιστορική ομάδα. Ενα μεγάλο αθλητικό οργανισμό με πολλά αθλήματα. Θέλω να εξελιχθώ στον ΟΦΗ και να γίνω καλύτερος παίκτης. Ερχομαι να βοηθήσω την ομάδα, να πάρει καλά αποτελέσματα. Η ομάδα τερμάτισε στην 5η θέση, πέρσι και είχε πολύ καλή σεζόν, ενώ θα αγωνιστεί και στο Challenge Cup. Θέλουμε να κάνουμε και φέτος, μια το ίδιο καλή σεζόν. Είχα και στο παρελθόν κάποιες προτάσεις, αλλά ίσως δεν ήταν η σωστή στιγμή. Είχα μια πολύ καλή σεζόν, στην Σερβία. Ηταν για μένα μια πολύ καλή σεζόν. Ημουν στους κορυφαίους σκόρερ, κεντρικούς του πρωταθλήματος. Εύχομαι και με τον ΟΦΗ να σημειώσω διακρίσεις και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της".

Δείτε στο παρακάτω VIDEO αγωνιζόμενο, τον Pascal Ozokoye.

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