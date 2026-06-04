Οι Φινλανδοί κατέσχεσαν 4 εκατ. ευρώ από νόμιμα ρωσικά κεφάλαια μέσω ΕΕ - Οργή στη Ρωσία

Η φινλανδική υπηρεσία είσπραξης οφειλών κατάσχεσε περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια, σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Yle.



Σύμφωνα με το πρακτορείο, η Ρωσία μετέφερε 3,7 εκατομμύρια ευρώ στις φινλανδικές αρχές στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ .



Αυτά τα χρήματα προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών.

«Η υπηρεσία είσπραξης οφειλών... κατάσχεσε ρωσική περιουσία αξίας σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ... Ο αιτών, όπως και πριν, ήταν η ουκρανική κρατική εταιρεία ενέργειας Naftogaz και οι θυγατρικές της», εξήγησε η υπηρεσία.

Η Ρωσία μετέφερε τα εν λόγω κεφάλαια ακόμη και πριν από την έναρξη της στρατιωτικής δράσης στην Ουκρανία, μετά την οποία το πρόγραμμα διακόπηκε.



Τα κεφάλαια παρέμειναν στην κατοχή της φινλανδικής κυβέρνησης.

Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, 315 εταιρείες έχουν χρεοκοπήσει στις περιοχές της Φινλανδίας που συνορεύουν με τη Ρωσία από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Ο μεγαλύτερος αριθμός κλεισιμάτων καταγράφηκε στον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων και των κατασκευών.



Σε ορισμένες περιοχές, οι τομείς των ακινήτων, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των κατασκευών και των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών επλήγησαν επίσης ιδιαίτερα σκληρά.

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