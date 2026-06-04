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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ναύπακτος: «Βγήκα να πάρω το παιδί και είδα το ΙΧ», λέει η μητέρα που έσωσε σε δευτερόλεπτα το παιδί της
Ναύπακτος
clock 15:34 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όπου μια μητέρα σώζει την τελευταία στιγμή το ανήλικό παιδί της.

«Είχα σταματήσει και είχα κατέβει στον φούρνο και την ώρα που βγήκα να πάρω το παιδί είδα το αυτοκίνητο. Το παιδί δεν κατάλαβε τι έγινε. Ο οδηγός σταμάτησε επάνω στο όχημα», είπε η μητέρα στον Alpha.

Ναύπακτος: Το ΙΧ παρέσυρε δίκυκλα και μετά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να βγαίνει από την πορεία του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα, και στη συνέχεια προσκρούει σε σταθμευμένο όχημα, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί διακομιδή τραυματιών.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον οδηγό να χάσει τον έλεγχο του οχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

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