ΕΣΠΑ: Οι επιδοτήσεις που θα λάβουν οι μικρές επιχειρήσεις – Τέλος χρόνου για 3 προγράμματα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 3 προγράμματα του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πρόκειται για προγράμματα που η προθεσμία για το ένα λήγει αύριο 10 Ιουλίου και για τις υπόλοιπες δύο δράσεις στις 23 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα πρόκειται για τα εξής 3 προγράμματα:

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 «Επιχειρώ Πράσινα»

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του έτους 2021.

​Μέσω του προγράμματος ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 20.000 έως 150.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης. Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Δυνατότητα αίτησης στο πρόγραμμα έχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Η υποβολής των αιτήσεων λήγει αύριο Πέμπτη 10 Ιουλίου.

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ

Η δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ» είναι προϋπολογισμού 14,5 εκατ. ευρώ.

​Στόχος της δράσης είναι ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας καθώς και η αύξηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ν​έες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ενώ ως νέες Η περίοδος υποβολής είναι έως 23 Ιουλίου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 600.000 έως και 5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μόνο οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας θα έχουν Ποσοστό Ενίσχυσης για πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις έως 70% και για μεσαίες Επιχειρήσεις έως 60%.

Όλοι​​​ οι υπόλοιποι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας θα έχουν Ποσοστό Ενίσχυσης για πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις έως 60% και για μεσαίες Επιχειρήσεις έως 50%.​​

​​​​​Ως υφιστάμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την 01/01/2023. Η περίοδος υποβολής είναι έως 23 Ιουλίου.

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από υφιστάμενες ΜΜΕ

Η δράση «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από υφιστάμενες ΜΜΕ» είναι προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 600.000 έως και 5.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. ​​Ως υφιστάμενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης της δράσης νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την 01/01/2023.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι έως 23 Ιουλίου.

πηγή: enikonomia.gr

