ΚΕΑΟ: Χάθηκαν ρυθμίσεις 20,72 δισ. ευρώ

Στις 318.662 ανέρχονται οι ρυθμίσεις που παραμένουν ενεργές, για χρέη προς το ΚΕΑΟ, έχοντας εντάξει οφειλές 4,84 δισ. ευρώ, που προσεγγίζουν μόλις το 10% του συνόλου, που ανέρχεται στα 49,73 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της έκθεσης του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρονιάς, που συνέταξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, δείχνουν πως το ποσό χρέους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία που δεν εισπράχθηκε ανήλθε στα 20,72 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχε ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση, αφού οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έθεσαν εαυτόν εκτός διαδικασίας.

Πρόκειται για το 51,6% του συνόλου του χρέους που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ (49,73 δισ. ευρώ) και ουσιαστικά για να εισπραχθεί θα πρέπει είτε να ρυθμιστεί εκ νέου είτε να εξοφληθεί άπαξ από τους οφειλέτες. Διαφορετικά, θα προκληθεί η ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (π.χ. κατασχέσεις ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι εντός ρύθμισης είχε βρεθεί, αθροιστικά, ποσό χρέους 29,34 δισ. ευρώ. Όμως, το 70,62% του ρυθμισμένου ποσού, δηλαδή τα 20,72 δισ. ευρώ, βγήκαν εκτός διαδικασίας, καθώς οι οφειλέτες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στους όρους των ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα ή δεν κατέβαλαν καθόλου τουλάχιστον δύο μηνιαίες δόσεις, ή δεν κατάφεραν παράλληλα να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Σε κάθε περίπτωση, τώρα βρίσκονται εντός διαδικασίας μόλις 4,84 δισ. ευρώ από 318.662 ρυθμίσεις που παραμένουν ενεργές. Όμως, το ανωτέρω ποσό είναι μόλις το 16,49% του συνόλου του χρέους που είχε ρυθμιστεί.

Όλα αυτά, ενώ σε 1.546.235 μητρώα οφειλετών έχει καταγραφεί ότι χρωστούν έως 15.000 ευρώ έκαστος. Άρα, ένα ποσό χρέους 6,33 δισ. ευρώ δεν μπορεί να εισπραχθεί ούτε από τη ρύθμιση των 24 δόσεων, ούτε με εφάπαξ εξόφληση, ούτε με την απειλή λήψης αναγκαστικών μέτρων, παρά το γεγονός ότι ανήκει σε μικροοφειλέτες. Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλα 318.296 μητρώα οφειλετών, με χρέος από 15.001 έως 30.000 ευρώ. Από το άθροισμα αυτών των δύο κατηγοριών προκύπτει ότι 1.864.531 οφειλέτες (ποσοστό 87,78%) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση του ΚΕΑΟ, ισχύουν τα εξής:

* Στις 318.662 ανήλθαν οι ενεργές ρυθμίσεις που έχει καταγράψει το ΚΕΑΟ στο τέλος του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρονιάς. Το ρυθμισμένο ποσό ανέρχεται στα επίπεδα των 4,84 δισ. ευρώ, δηλαδή μόλις που προσεγγίζει τα επίπεδα του 10% του συνόλου του χρέους (49,73 δισ. ευρώ).

* Αντίστοιχα, οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις υπολογίστηκαν σε 759.203 και απέφεραν στον ΕΦΚΑ ποσό 3,76 δισ. ευρώ, συνολικά.

* Η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που είναι και η μόνη ενεργή πια, έχει καταγράψει 1.314.394 ρυθμίσεις έως τώρα, με το συνολικό ποσό ένταξης να υπερβαίνει τα 14,12 δισ. ευρώ. Από αυτές, όμως, περισσότερες από τις μισές (687.621 ή 52,31%) θεωρούνται απολεσθείσες, με συνέπεια να έχουν βγει εκτός διαδικασίας είσπραξης 11,22 δισ. ευρώ. Άλλες 476.483 (36,25%) ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν και απέφεραν έσοδο 1,5 δισ. ευρώ προς την Κοινωνική Ασφάλιση. Έτσι έχουν απομείνει ενεργές οι 150.090 ρυθμίσεις για να εισπράξει το ΚΕΑΟ 1,29 δισ. ευρώ, στο ιδανικό σενάριο που όλες ολοκληρωθούν επιτυχώς.

* Ως προς το πλήθος των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές, έπεται η ρύθμιση των 120 δόσεων. Εκεί, καταγράφηκαν 609.576 αιτήσεις το 2019, με το συνολικό ποσό που εντάχθηκε στη διαδικασία να φτάνει τα 5,62 δισ. ευρώ. Απολεσθείσες θεωρούνται ακριβώς οι μισές (305.219 ή 50,07%), με συνέπεια να χαθεί χρέος 3,35 δισ. ευρώ που δεν εισπράχθηκε. Ολοκληρώθηκαν 199.152 περιπτώσεις (32,67%) για τις οποίες καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το σύνολο των 120 δόσεων. Το όφελος προς τον ΕΦΚΑ ανήλθε στα 900.964.768 ευρώ. Έτσι, έχουν απομείνει από αυτή τη ρύθμιση που είναι ανενεργή έξι χρόνια άλλες 105.205 περιπτώσεις (17,25%) που δυνητικά μπορούν να εισφέρουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία άλλο 1,36 δισ. ευρώ.

* Περιορισμένη φαίνεται πως είναι η συμμετοχή των οφειλετών στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, βάσει του πτωχευτικού κώδικα. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, συνολικά εντάχθηκαν στη διαδικασία μόλις 53.608 περιπτώσεις, αν και το ποσό που βρέθηκε εντός ρύθμισης δεν είναι αμελητέο, καθώς ανήλθε στα 2,42 δισ. ευρώ. Οι 16.890 θεωρούνται απολεσθείσες (31,5%), με το ποσό χρέους που έμεινε εκτός διαδικασίας να ανέρχεται στα 766.018.836 ευρώ. Έχουν ολοκληρωθεί μόλις 1.646 περιπτώσεις, ενδεικτικό της δυσκολίας που έχει ο εξωδικαστικός, εισφέροντας στην Κοινωνική Ασφάλιση 69.970.249 ευρώ. Άλλες 35.072 ρυθμίσεις παραμένουν ενεργές, με στόχο να προσφέρουν έσοδο προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία συνολικού ύψους 1,58 δισ. ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

