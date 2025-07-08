Συντάξεις Αυγούστου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Αυγούστου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Τι ορίζει ο Νόμος για τις ημερομηνίες πληρωμών

Σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019)

Άρθρο 34

Ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Συντάξεις Αυγούστου 2025 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025

Συντάξεις Αυγούστου 2025 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2025 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2025.

Διαβάστε επίσης:

Νέο επίδομα 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Οι τελευταίες πληροφορίες

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου