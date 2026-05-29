Επίδομα Παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του 2026 – Όλα τα βήματα
Επίδομα παιδιού
clock 11:26 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την τρέχουσα περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η απαιτούμενη επάρκεια φοίτησης.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου κάθε παιδιού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο.

