Αναδρομικά: Ξεκινάει τέλος Ιουλίου η καταβολή σε 70.000 συνταξιούχους

Αναδρομικά ύψους έως και 8.500 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει να πληρώνει ο ΕΦΚΑ από τις 31 Ιουλίου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου σε περίπου 70.000 συνταξιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΕΦΚΑ προσπαθεί να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δοθούν τα αναδρομικά ποσά ύψους ως 8.500 ευρώ.

Πρόκειται για εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων και αφορούν:

- Σε επανυπολογισμούς 35.000 συντάξεων, με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020, που λαμβάνουν συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 29 Ταμεία κύριας ασφάλισης.

- Σε επανυπολογισμούς των κρατήσεων του νόμου 4093/2012 σε 35.000 κύριες συντάξεις αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα τα δύο πακέτα αναδρομικών αφορούν τα παρακάτω:

1. Σε επανυπολογισμούς 35.000 συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 που λαμβάνουν συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 29 Ταμεία κύριας ασφάλισης.Το πακέτο αυτό αφορά συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ελλιπή στοιχεία στους χρόνους ασφάλισης ή και στις αποδοχές τους, ή ανήκουν σε άλλες περιπτώσεις με σύνταξη από διαδοχική ασφάλιση ή με εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, με παράλληλη ασφάλιση κ.ά. Τα ποσά των αναδρομικών φτάνουν έως 8.500 ευρώ. Για τους εν λόγω συνταξιούχους που έχουν διανύσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεών τους τον Οκτώβριο του 2023, ως απόρροια των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος Βρούτση. Εκκρεμούσαν ωστόσο τα αναδρομικά από διπλές ασφαλίσεις, καθώς ο ΕΦΚΑ διαπίστωσε ότι είχαν υπολογιστεί λάθος τα ποσά, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει την καταβολή τους.

Συγκεκριμένα, για όσους είχαν 31 έτη ασφάλισης η προσαύξηση ξεκινά από 1,08% επί της ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ για όσους η σύνταξή τους έχει υπολογιστεί με 40 έτη ασφάλισης η προσαύξηση φτάνει το 7,2%. Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με ενδιάμεσους χρόνους θα λάβουν αντίστοιχα ποσοστά προσαύξησης της σύνταξης τους.

Τονίζεται ότι τα ποσά των αναδρομικών είναι μεικτά και οι κρατήσεις που επιβάλλονται είναι: 6% η παρακράτηση για την υγειονομική περίθαλψη. Κλιμακωτή παρακράτηση από 3% έως 14% λόγω της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τις συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.400 ευρώ, καθώς και φόρος 20% επί του ποσού των αναδρομικών.

2. Ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε τους επανυπολογισμούς των μειώσεων για συντάξεις αποστράτων που υπερβαίνουν τα 2.500 ευρώ και θα είναι έτοιμος να πληρώσει τα αναδρομικά από τις διαφορές που έχουν προκύψει υπέρ των συνταξιούχων όταν η ΓΓΠΣ αποστείλει το σχετικό αρχείο. Πρόκειται για αναδρομικά ύψους από 1.200 έως 3.500 ευρώ που αναμένονται να δοθούν σταδιακά ίσως και εντός καλοκαιριού σε δεκάδες χιλιάδες απόστρατους.Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012.Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνον στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνον η σύνταξη.

Πηγή: Dnews.gr

