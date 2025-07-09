Αναδρομικά έως 8.500 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και ποιους θα αφορά

Αναδρομικά ύψους έως και 8.500 ευρώ αναμένεται να πληρώσει εκτός μεγάλου απροόπτου από τις 31 Ιουλίου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου ο ΕΦΚΑ σε 90.000 συνταξιούχους.

Η καταβολή αυτή θα αφορά σύμφωνα με πληροφορίες τρεις κατηγορίες συνταξιούχων.

Αναλυτικά:

Πρώτη κατηγορία: Αναδρομικά έως 8.500 ευρώ για επανυπολογισμούς 40.000 συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση

Αυτό αφορά στους συνταξιούχους που δεν έχουν επαρκή στοιχεία στους χρόνους ασφάλισης ή και στις αποδοχές τους, ή ανήκουν σε άλλες περιπτώσεις με σύνταξη από διαδοχική ασφάλιση ή με εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, με παράλληλη ασφάλιση. Οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν διανύσει πάνω από 30 έτη ασφάλισης και για αυτούς έγινε ο επανυπολογισμός των συντάξεων τον Οκτώβρη του 2023 . Ωστόσο σε εκκρεμότητα βρίσκονται τα αναδρομικά από διπλές ασφαλίσεις, καθώς ο ΕΦΚΑ είχε υπολογίσει λάθος τα εν λόγω ποσά και για αυτόν τον λόγο υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Αναλυτικά η προσαύξηση:

ξεκινά από 1,08% επί της ανταποδοτικής σύνταξης για όσους είχαν 31 έτη ασφάλισης

φτάνει το 7,2% για όσους η σύνταξή τους έχει υπολογιστεί με 40 έτη ασφάλισης

Διευκρινίζεται πως:

θα δοθεί ολόκληρο το ποσό της αύξησης και τα αναδρομικά στους συνταξιοδοτηθέντες μετά τον Μάιο του 2016. Και αυτό επειδή οι συντάξεις τους είναι πιο χαμηλές από αυτές των παλαιότερων συνταξιούχων και με τη βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης μετά τα 30 έτη θα καλύψουν μέρος των απωλειών.

θα δοθούν αυξήσεις -ανάλογα με την προσωπική διαφορά που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό της σύνταξης -στους παλαιότερους συνταξιούχους (πριν από τον Μάιο του 2016).

Οι αυξήσεις αφορούν στο διάστημα Οκτωβρίου του 2019 – Ιουλίου 2025 και οι συνταξιούχοι δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά για διάστημα 68 μηνών. Επίσης επισημαίνεται πως μεικτά είναι τα ποσά των αναδρομικών ενώ η παρακράτηση για την υγειονομική περίθαλψη είναι 6%.

Δεύτερη κατηγορία: Αναδρομικά ύψους 1.200 ευρώ με 3.500 ευρώ για τους επανυπολογισμούς των μειώσεων για συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ των απόστρατων

Ο ΕΦΚΑ άρχισε τους εν λόγω επανυπολογισμούς και τα αναδρομικά αυτά θα αντιστοιχούν σε 27 μήνες και αναμένεται να καταβληθούν σταδιακά εντός καλοκαιριού στους δικαιούχους. Ουσιαστικά τα αναδρομικά αυτά προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012

Τρίτη κατηγορία: Αναδρομικά έως 8.500 ευρώ σε 8.000 συνταξιούχους του Δημοσίου

Τα αναδρομικά αυτά εκτιμάται πως θα δοθούν σε όσους έχουν δικαιωθεί από αγωγές που είχαν υποβάλει το 2015 για την κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης που βγήκε αντισυνταγματική για το 2017 και το 2018.

Όσοι κατέθεσαν προσφυγές από τον Φεβρουάριο του 2017 έως και το 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την επιστροφή κρατήσεων από την εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ) δικαιώνονται να πάρουν αναδρομικά για διάστημα 23 μηνών.

πηγή: enikonomia.gr

