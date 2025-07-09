Ποια αναδρομικά ψάχνει η ΑΑΔΕ μέχρι την 31η Ιουλίου

Πυκνές διασταυρώσεις για αναδρομικά μισθών και συντάξεων των προηγούμενων ετών, που δεν δηλώθηκαν στην εφορία από τους υπόχρεους αναζητεί η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι φέτος στόχος είναι «η διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων για το φορολογικό έτος 2021 (σύμφωνα με τις καταστάσεις βεβαιώσεων αποδοχών- συντάξεων)».

Ο κύκλος των συγκεκριμένων διασταυρώσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2025 και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής αναγραφής των αποδοχών μισθωτών και συνταξιούχων στις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2021, με τη διασταύρωση των ποσών που αναγράφηκαν στο έντυπο Ε1 και εκείνων που ανέγραφαν οι βεβαιώσεις αποδοχών των εργοδοτικών και συνταξιοδοτικών φορέων.

Σημειώνεται, πως οι εν λόγω κωδικοί προσυμπληρώθηκαν από την ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία που απέστειλαν οι εργοδοτικοί φορείς και τα ασφαλιστικά ταμεία και μέσα από τις διασταυρώσεις επιδιώκεται να εντοπιστούν λάθη, παραλείψεις και διαφορές στα ποσά που αναγράφουν οι βεβαιώσεις αποδοχών και στα ποσά που αναγράφηκαν στους κωδικούς του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Τα ποσά των αποδοχών, τακτικών και αναδρομικών, αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια μεταφέρονται στους κωδικούς του Ε1, δεν μπορούν να μεταβληθούν από τον φορολογούμενο.

Εάν διαφωνεί ο υπόχρεος με τα ποσά που ανέγραψε ο εργοδότης του, δεν μπορεί να κάνει ο ίδιος τις διορθώσεις, αλλά θα πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη και να διορθώσει εκείνος τα ποσά και να αποστείλει νέα ενημέρωση στην ΑΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, αποδέχεται τον πρόσθετο φόρο που θα καταλογίσει η ΑΑΔΕ.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα αναδρομικά δεν δηλώθηκαν είτε από αμέλεια των συνταξιούχων είτε από λάθη των ασφαλιστικών φορέων, που δεν ενημέρωσαν τους δικαιούχους ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Μάλιστα, για τα πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους, διαρκείς είναι οι αντιδράσεις των ενώσεων των συνταξιούχων και χιλιάδες είναι οι προσφυγές που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, όπου άλλες γίνονται αποδεκτές και άλλες απορρίπτονται.

Ανοιχτή η εφαρμογή

Στο μεταξύ, η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την εφαρμογή για τα αναδρομικά των ετών 2015-2023, μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που έλαβαν αποδοχές, οι οποίες αφορούν σε παρελθόντα έτη, έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις δηλώσεις, μέσω της ειδική πλατφόρμας, έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ο φόρος που θα βεβαιωθεί με το νέο εκκαθαριστικό που θα εκδοθεί, θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026, ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24/48 δόσεων.

Οι φόροι επί των αναδρομικών, θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα ποσά και αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Πηγή: sofokleousin.gr