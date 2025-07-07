Καράβολας: Εκδήλωση με Κρητική μουσική και φιλανθρωπικό χαρακτήρα την Τετάρτη (9/7)

Εκδήλωση παραδοσιακής Κρητικής μουσικής που θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο Παραλιακής στον Καράβολα την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025 με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.

Την εκδήλωση οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινίων με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Θα παίξει το συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής με τους: Μανώλη Σχοιναράκη (λύρα – φωνή) Αντώνη Αποστολάκη (λαούτο) Δημήτρη Αντωνίου Αποστολάκη (λαούτο – φωνή) Νίκο Παντερή (κιθάρα).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα στηριχθεί η "Αποστολή Αγάπης" και προσκαλείται ο κόσμος να συνεισφέρει με τρόφιμα πρώτης ανάγκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

