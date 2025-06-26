Ηράκλειο: Ο κώνος στο 1 μέτρο από τον εργαζόμενο και ο κίνδυνος μεγάλος!

Αναγνώστης του ekriti έστειλε τη φωτογραφία που βλέπετε από την οδό Μιλτιάδη Καράτζη, που οδηγεί στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη έργα οπτικών ινών και τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς.

Ωστόσο το ατύχημα δεν είναι δύσκολο να συμβεί.

Οπως βλέπετε στη φωτογραφία, εργαζόμενος έχει τοποθετήσει κώνους γύρω του, προκειμένου να τον... διακρίνουν οι διερχόμενοι οδηγοί, ωστόσο, όπως αναφέρει ο αναγνώστης, οι κώνοι είναι πολύ κοντά του.

"Εκεί που πήγαινα με το αυτοκίνητο, είδα τον κώνο τελευταία στιγμή ήταν σε απόσταση αναπνοής από τον άνθρωπο και φρέναρα την τελευταία στιγμή". Η σήμανση πρέπει να μπαίνει σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο των έργων για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι αλλά και να έχουν το χρόνο να αντιδράσουν οι οδηγοί", τονίζει ο αναγνώστης.

