Τουρισμός: Στην «ελίτ» των εισπράξεων η Κρήτη

Τα στοιχεία που αφορούν τον εισερχόμενο τουρισμό, χαρτογραφεί σε εξειδικευμένη μελέτη του το ΙΝΣΕΤΕ επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης σε εισπράξεις και διανυκτερεύσεις.

Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των κορυφαίων προορισμών σε επιδόσεις, αλλά και στη 2η θέση πανελλαδικά όσον αφορά τη δαπάνη, ανά επίσκεψη.

Στην μελέτη με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;»,για το 2025 αναφέρεται ότι οι συνολικές επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας ανήλθαν σε 41,7 εκατομμύρια (+6,1% σε σχέση με το 2024), ενώ οι πραγματικοί μοναδικοί επισκέπτες έφτασαν τα 37,9 εκατομμύρια (+5,6%).

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι αρκετοί τουρίστες επισκέπτονται πάνω από μία Περιφέρειες με τους ταξιδιώτες από μακρινές αγορές,όπως την Αμερική και τον Καναδά, να μετακινούνται περισσότερο.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, άγγιξαν τα 22,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +9,8%.

Ωστόσο, το μεγάλο «αγκάθι» της χρονιάς εντοπίζεται στις διανυκτερεύσεις, οι οποίες παρέμειναν σχεδόν στάσιμες.

Καταγράφεται γενικευμένη μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής σε 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η μελέτη αναδεικνύει για άλλη μια φορά την έντονη περιφερειακή συγκέντρωση του ελληνικού τουρισμού.

Μόλις πέντε Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Αττική, Κρήτη, Ιόνιοι Νήσοι και Κεντρική Μακεδονία) συγκεντρώνουν:

Το 82,3% των συνολικών επισκέψεων

Το 88,0% των διανυκτερεύσεων

Το 89,9% των συνολικών εισπράξεων

Σε αυτή τη γεωγραφική κατανομή, η Κρήτη επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση καταλαμβάνοντας το 20,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων της χώρας και το 19,2% των εισπράξεων.

Επιπλέον, το νησί μας κατατάσσεται στη 2η θέση πανελλαδικά στη Μέση Δαπάνη ανά Επίσκεψη, πίσω μόνο από το Νότιο Αιγαίο, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένας προορισμός υψηλής αξίας και ποιοτικών προδιαγραφών.

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