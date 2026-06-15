Τα Χανιά "παγώνουν" τον χρόνο: Έρχεται η 1η Γιορτή Παγωτού που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους!

Μια ξεχωριστή, δροσερή και άκρως καλοκαιρινή εμπειρία περιμένει τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Χανίων. Η 1η Γιορτή Παγωτού είναι πλέον γεγονός.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στον εμβληματικό Δημοτικό Κήπο Χανίων.

Υπόσχεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές χαράς, με κύριους πρωταγωνιστές τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Η επίσημη παρουσίαση της εκδήλωσης

Η επίσημη ανακοίνωση της διοργάνωσης έγινε σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Η Συνέντευξη Τύπου έλαβε χώρα στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Οι φορείς εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τον νέο αυτό θεσμό.

Στόχος είναι η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και η προσφορά μιας ποιοτικής διεξόδου ψυχαγωγίας.Μια συλλογική προσπάθεια για την τοπική κοινωνία.

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Η εκδήλωση αποτελεί καρπό συνεργασίας πολλών σημαντικών φορέων του τόπου.

Τη διοργάνωση υπογράφει το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών της Π.Ε. Χανίων σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χανίων.

Πολύτιμη είναι επίσης η στήριξη και η αιγίδα που παρέχουν:Η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Χανίων

Μια γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά

Ο Δημοτικός Κήπος Χανίων θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό εργαστήριο γεύσεων. Οι τοπικοί τεχνίτες θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εκλεκτές γεύσεις παγωτού. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει χαμόγελα στα παιδιά.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

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