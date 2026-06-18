Στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης η λειτουργία της Λιμνοδεξαμενής Ομαλού

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία της Λιμνοδεξαμενής Ομαλού και του αρδευτικού της δικτύου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).



Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε. κ. Άρης Παπαδογιάννης. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου κ. Αντώνης Περάκης και ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ο.Α.Κ. και Υπεύθυνος Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης κ. Λευτέρης Κοπάσης, ο Διευθυντής Διαχείρισης του Ο.Α.Κ. κ. Στράτος Μηλιδάκης , παρουσία αιρετών εκπροσώπων και υπηρεσιακών στελεχών των εμπλεκόμενων φορέων.



Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης της Λιμνοδεξαμενής Ομαλού και του συνοδευτικού αρδευτικού δικτύου, ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την αγροτική παραγωγή και τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή του Ομαλού.



Η υπογραφή της σύμβασης είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπουργείων, της Περιφέρειας Κρήτης και των συναρμόδιων υπηρεσιών και του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ενώ αποτελεί κι ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα που αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο και την τεχνογνωσία του Οργανισμού στη λειτουργία και διαχείριση υδραυλικών και αρδευτικών υποδομών σε επίπεδο Κρήτης. Η συνεργασία των δύο φορέων διαμορφώνει ένα σταθερό πλαίσιο για την αποτελεσματική λειτουργία της υποδομής, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της περιοχής και την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων.



«Η σημερινή υπογραφή επιβεβαιώνει τη διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία του Ο.Α.Κ. με την Περιφέρεια Κρήτης για τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών που συνδέονται με το νερό και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή και τους Δημάρχους Πλατανιά και Καντάνου Σελίνου κυρίους Μαλανδράκη και Περράκη, για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στον Οργανισμό. Η ανάληψη της λειτουργίας της Λιμνοδεξαμενής Ομαλού αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της επιχειρησιακής ικανότητας του Ο.Α.Κ. στη διαχείριση σημαντικών εγκαταστάσεων υδατικών πόρων σε ολόκληρη την Κρήτη. Με υπευθυνότητα και συνέπεια θα εργαστούμε για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του έργου προς όφελος των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας», ανέφερε σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. κ. Άρης Παπαδογιάννης.

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