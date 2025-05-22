Σεισμός στην Κρήτη: Στο Ηράκλειο εκτάκτως ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας
Η πορεία του ζητήματος των δασικών χαρτών
clock 10:43 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης μετά και τις έκτακτες εξελίξεις από την ισχυρή σεισμική δόνηση που ταρακούνησε την Κρήτη.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθυμη Λέκκα, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην Αλικαρνασσό και στη συνέχεια σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Θα επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα το απόγευμα.

