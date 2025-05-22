Σεισμός στην Κρήτη: Στο Ηράκλειο εκτάκτως ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης μετά και τις έκτακτες εξελίξεις από την ισχυρή σεισμική δόνηση που ταρακούνησε την Κρήτη.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθυμη Λέκκα, θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην Αλικαρνασσό και στη συνέχεια σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης.

Θα επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα το απόγευμα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Δύο τροχαία με έξι τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες

Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο

Σεισμός στην Κρήτη: Σε ετοιμότητα όλες οι ΕΜΑΚ της χώρας