Σεισμός στην Κρήτη: Σε ετοιμότητα όλες οι ΕΜΑΚ της χώρας

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της ΠΕΠΥΔ Κρήτης και η 3η ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών), ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι ΕΜΑΚ της επικράτειας, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έπειτα από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που εκδηλώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο 56 χλμ. βόρεια της Νεάπολης Λασιθίου.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις προκειμένου να επέμβει. Παράλληλα πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος της σεισμικής δόνησης.

