Κρήτη: Δύο τροχαία με έξι τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα λίγα μέτρα πριν τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα τα οποία παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση.

Τροχαίο και τη νύχτα

Επίσης, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στον Μασταμπά Ρεθύμνου όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό να εγκλωβιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση.

