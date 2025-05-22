ΤΡΙ.02 Ιου 2026 12:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Δύο τροχαία με έξι τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες
ΕΚΑΒ - διασώστης
clock 09:36 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα λίγα μέτρα πριν τον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με συνέπεια να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα τα οποία παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση.

Τροχαίο και τη νύχτα

Επίσης, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στον Μασταμπά Ρεθύμνου όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο ανετράπη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό να εγκλωβιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση. 

Διαβάστε επίσης:

ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ: Σήμερα γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας - Πάντα στην κορυφή της ενημέρωσης της ψυχαγωγίας και της ακροαματικότητας

Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Εκαβ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis