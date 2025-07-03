Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: "Νέες εστίες δημιουργούνται συνεχώς" (βίντεο)

Ενημέρωση για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης το πρωί της Πέμπτης (3/7). Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην Ιεράπετρα οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες.

Στην τεράστια επιχείρηση που έχει στηθεί, συνδράμουν με μηχανήματα έργου, υδροφόρες και γκρέιντερ ΟΤΑ και εθελοντές, ενώ στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις.

Η ανησυχία των κατοίκων και όχι μόνο, επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από χθες στην περιοχή και φουντώνουν τις φλόγες, δεν έχουν μέχρι και αυτή την ώρα κοπάσει, δυσχεραίνοντας και το έργο της κατάσβεσης, που ούτως ή άλλως είναι αρκετά δύσκολο λόγω του δύσβατου της περιοχής. Στο σημείο επιχειρούν 230 πυροσβέστες, 46 οχήματα και 13 ομάδες πεζοπόρων.

Ολόκληρη η ενημέρωση:

«Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες χθες στη Βουρβουρού Χαλκιδικής και οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή.

Σε όλη την περίμετρο της επιχειρούν 160 πυροσβέστες με επτά ομάδες δασών κομάντος, 49 οχήματα. Ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο συντονισμός των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες χθες στην Ιεράπετρα της Κρήτης, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν από την Αττική αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολλές διάσπαρτες εστίες.

Οι ριπές των ανέμων στην περιοχή φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας διαρκώς κηλιδώσεις και νέες εστίες, δυσκολεύοντας πολύ το πυροσβεστικό έργο.

Επιχειρούν 230 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 46 οχήματα και ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Για την πυρόσβεση έχουν διατεθεί δέκα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Επίσης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ ανάλογα έχει κινητοποιηθεί και το Λιμενικό Σώμα.

Τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Ιεράπετρα συντονίζει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο απολογισμός πιθανών ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης με εντολή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου Θεόδωρου Βάγια.

Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν μεταβεί σε Χαλκιδική και Ιεράπετρα για την διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών. Διανύουμε τον τρίτο και δυσκολότερο μήνα της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Ιούλιος διαχρονικά χαρακτηρίζεται ως ο θερμότερος μήνας με την συνοδεία ισχυρών ανέμων. Αυτές οι συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών και αυξάνουν την επικινδυνότητα τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποχρέωση όλων μας να συντηρούμε καθαρούς τους παιδικούς και ακάλυπτους χώρους ιδιοκτησίας μας, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο από τις πυρκαγιές. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», είπε αναλυτικά ο Βασίλης Βαθρακογιάννης.

