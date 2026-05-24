Πολεμική Αεροπορία: Έφερε το Top Gun στα Χανιά – Κάνεις sub ή μπαίνεις στο κόκπιτ;

Αν βολτάρεις αυτό το Σαββατοκύριακο στο παλιό λιμάνι των Χανίων και αναρωτιέσαι γιατί γίνεται αυτός ο χαμός έξω από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, σου έχουμε την απάντηση. Η Πολεμική Αεροπορία «προσγειώθηκε» στην πόλη με το project «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!»

και έχει ξεσηκώσει όλους τους tech και aviation freaks της Κρήτης!

Από την Παρασκευή 22 Μαΐου μέχρι και σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, το stand της Αεροπορίας έχει γίνει το απόλυτο talk of the town. Ο λόγος; Σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις πιλότος για λίγο, χωρίς να χρειαστεί να περάσεις τη σχολή Ικάρων!

Gaming σε άλλο level: Πιλόταρε F-35 και Rafale

Ξέχνα το PC ή το PlayStation σου. Εδώ μιλάμε για real-life simulators! Οι επισκέπτες κάνουν ουρά για να κάτσουν στα κόκπιτ των προσομοιωτών πτήσης

και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε hardcore ελιγμούς με F-16

και F-35

.

Το high-tech setup απογειώνεται με τις συσκευές Virtual Reality (VR)

. Φοράς την κάσκα και μπαίνεις κατευθείαν σε virtual αποστολές, «πετώντας» με Rafale

, Mirage 2000-5

και Phantom

. Η αίσθηση του να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις τα σύννεφα και τη θάλασσα από τη θέση του πιλότου είναι απλά talk of the day.

Coached by real pros

Το καλύτερο part; Δίπλα σου δεν έχεις κάποιον YouTuber να σου δείχνει τα controls, αλλά πραγματικούς Ιπτάμενους Αξιωματικούς

. Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας είναι εκεί, σου εξηγούν πώς δουλεύουν τα buttons, σου δείχνουν μυστικά για τέλειες προσγειώσεις και σου λένε πώς είναι η ζωή στα 30.000 πόδια. Αν ψήνεσαι μάλιστα για καριέρα στους αιθέρες, σου λύνουν κάθε απορία για τις Στρατιωτικές Σχολές.

Αν δεν έχεις περάσει μια βόλτα, προλαβαίνεις δεν προλαβαίνεις!

Η είσοδος είναι τελείως safe και free

, και το event ρίχνει αυλαία την Κυριακή το απόγευμα στις 17:00

.

Μην το χάσεις!

