Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τιμητική Διάκριση στον Δρ. Γεώργιο Ταβλά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνούς Χρηματοδότησης, η Οργανωτική Επιτροπή απένειμε στον Δρ. Γεώργιο Ταβλά τιμητική διάκριση, αναγνωρίζοντας τη συνεχή και πολύτιμη συμβολή του στο συνέδριο.



Ο Δρ. Γεώργιος Ταβλάς είναι Αναπληρωτής του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διακεκριμένος Επισκέπτης Ερευνητής στο Hoover Institution του Πανεπιστημίου Stanford. Είναι Αρχισυντάκτης του Open Economies Review, Αναπληρωτής Συντάκτης των περιοδικών Macroeconomic Dynamics και Journal of Forecasting, καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής πολλών ιδιαίτερα αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών.



Ο Δρ. Ταβλάς έχει επίσης υπηρετήσει σειρά ανώτερων θέσεων χάραξης οικονομικής πολιτικής και έρευνας στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ευρωσύστημα. Συμμετείχε στη διαχείριση και επίλυση της κρίσης δημόσιου χρέους στην Ελλάδα, ενώ ενεπλάκη και στη διαδικασία ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη ως βασικός σύμβουλος των διοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος.



Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο Δρ. Ταβλάς κατείχε διάφορες θέσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Ήταν επίσης επισκέπτης καθηγητής και ερευνητής πανεπιστημίων και διεθνών οργανισμών οικονομικής πολιτικής.



Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους τομείς της οικονομικής ιστορίας, των διεθνών οικονομικών, της μακροοικονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει επίσης συγγράψει και επιμεληθεί βιβλία, μονογραφίες, βιβλιοκριτικές και δημοσιεύσεις προσανατολισμένες στη χάραξη οικονομικής πολιτικής. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του, The Monetarists: The Making of the Chicago Monetary Tradition, 1927–1960, εκδόθηκε από το University of Chicago Press.

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://icmaif.soc.uoc.gr/award-of-recognition-to-george-s-tavlas/

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