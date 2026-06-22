ΠΑΓΝΗ: Χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες – Καταγγελίες για εργασιακή εξουθένωση

Σε ιδιαίτερα πιεστικό κλίμα για το προσωπικό λειτουργεί, όπως καταγγέλλεται, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για συσσωρευμένα οφειλόμενα ρεπό και άδειες, που έχουν δημιουργήσει συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων, στο νοσοκομείο καταγράφονται χιλιάδες ημέρες χρωστούμενης κανονικής άδειας και ρεπό, με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία να εμφανίζει περίπου 40.000 ημέρες άδειας και πάνω από 2.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες, ενώ στο Ακτινολογικό αναφέρονται περισσότερα από 800 χρωστούμενα ρεπό. Όπως επισημαίνεται, σε ορισμένα τμήματα υπάρχουν εκκρεμότητες ακόμη και από το 2023.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε καλοκαιρινές άδειες περιορισμένης διάρκειας, συχνά μη συνεχόμενες, με αποτέλεσμα η πραγματική ανάπαυση να περιορίζεται σε ελάχιστες εβδομάδες. Παράλληλα, κάνουν λόγο για συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμημάτων, αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, αλλά και ανάκληση αδειών και ρεπό λόγω ελλείψεων προσωπικού και αυξημένων αναγκών.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση των εργαζομένων αναφέρονται τα εξής:

Οι εργαζόμενοι στο ΠΑΓΝΗ συνεχίζουμε, για ένα ακόμη καλοκαίρι, να εργαζόμαστε σε συνθήκες ολοένα και μεγαλύτερης εντατικοποίησης: με αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, με συνεχείς μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα για την κάλυψη των αναγκών, με ανάκληση ρεπό και αδειών λόγω αναρρωτικών αδειών συναδέλφων και με εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και ημέρες κανονικής άδειας.

Λόγω των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να λάβουν επαρκή καλοκαιρινή άδεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης στο ΠΑΓΝΗ είναι οι 40.000 χρωστούμενες ημέρες κανονικής άδειας και τα περισσότερα από 2.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες μόνο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, καθώς και τα περισσότερα από 800 χρωστούμενα ρεπό στο Κλασικό Ακτινολογικό. Παράλληλα, υπάρχουν τμήματα και κλάδοι με χρωστούμενες άδειες ακόμη και από το 2023.

Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν μόλις δύο εβδομάδες ξεκούρασης το καλοκαίρι, και αυτές όχι συνεχόμενες, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο.

Ταυτόχρονα, σε ένα ποσοστό συναδέλφων μας που εργάζονταν με συμβάσεις οι οποίες έληξαν, δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση για τις δεκάδες ημέρες κανονικής άδειας που τους οφείλει η Διοίκηση και τις οποίες δεν τους επέτρεψε να λάβουν όσο εργάζονταν, επικαλούμενη διαρκώς τις «υπηρεσιακές ανάγκες». Προκλητικά, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι, αν θέλουν να αποζημιωθούν, όπως προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Την ώρα που η κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας πανηγυρίζουν για το δήθεν «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», η πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στο ΠΑΓΝΗ αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Έχουμε απόλυτη ανάγκη από αυτές τις ημέρες ξεκούρασης και δεν ανεχόμαστε να πληρώσουμε εμείς, για άλλη μία φορά, τις συνέπειες της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν. Πολύ περισσότερο όταν, αντί για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων, συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των εργαζομένων, μόνιμων και συμβασιούχων, στην Υγεία κατά 5.750 εργαζόμενους τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς, έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον ακόμη και για την κάλυψη των λιγοστών μόνιμων θέσεων που προκηρύσσονται. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Ταυτόχρονα, δικαιολογημένα μεγαλώνει η αγανάκτησή μας, καθώς για πολλούς από εμάς οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν «όνειρο θερινής νυκτός», εξαιτίας των χαμηλών μισθών, της κατάργησης του 13ου και του 14ου μισθού, της φοροληστείας και των συνεχών ανατιμήσεων ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, παρακολουθούμε να συνεχίζονται οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τους ναυτιλιακούς και ξενοδοχειακούς ομίλους.

Έχουμε «χορτάσει» χειροκροτήματα, ευχαριστίες και υποσχέσεις από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς όμως καμία ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς μας και χωρίς την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Ζητάμε να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:

να εξασφαλιστεί η χορήγηση καλοκαιρινής ανάπαυσης τριών εβδομάδων στους εργαζόμενους.

να παρουσιαστεί άμεσα σχέδιο αποκατάστασης όλων των οφειλόμενων αδειών και ρεπό. Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της συνεχούς υπερεργασίας και εξάντλησης του προσωπικού και να ληφθούν μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

να εκκαθαριστούν και να καταβληθούν άμεσα όλες οι οφειλόμενες ημέρες άδειας στο σύνολο των συμβασιούχων συναδέλφων των οποίων οι συμβάσεις έληξαν.

να ενισχυθούν οι δημόσιες μονάδες υγείας με επείγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να μετατραπούν, με νομοθετική ρύθμιση, οι συμβάσεις των συμβασιούχων συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

να αποκατασταθούν ο 13ος και ο 14ος μισθός, με άμεση καταβολή του επιδόματος αδείας.

να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, με ευθύνη του κράτους, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας και των οικογενειών τους σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

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