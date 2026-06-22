Ηράκλειο: Ο Μοχός τιμά τη μνήμη των Νεομαρτύρων Επισκόπων του 1821

Ο Μοχός τιμά τους νεομάρτυρες ήρωες του Τιμάται και φέτος την Τρίτη 23 Ιουνίου, στην περιοχή του «Βόθωνα» στο Μοχό, όπου και η αφιερωματική εκκλησία, η μνήμη των Μοχιανών Nεομαρτύρων επισκόπων, Κνωσού, Νεόφυτου Φυντικάκη και Χερρονήσου, Ιωακείμ Τροχαλάκη, που σφαγιάστηκαν στις 23 Ιουνίου 1821 από τους Τούρκους.

Θα προηγηθεί την Δευτέρα 22 Ιουνίου μέγας εσπερινός στις 19.00 και την Τρίτη 23 Ιουνίου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Ο μεγάλος Αρμπεντές Στις 23 και 24 Ιουνίου 1821 οι Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες σφαγές αρχικά στην πόλη του Ηρακλείου, που επεκτάθηκαν σε χωριά του νομού και ακολούθως στη Σητεία.

Ήταν τόση η αγριότητα τους, που ονομάστηκε «ο μεγάλος Αρμπεντές», από το τουρκικό «arbede», που μεταφράζεται και ως διαμάχη ή σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, οι Τούρκοι έσφαξαν μέσα στον παλαιό ιερό ναό του Αγίου Μηνά, τον Μητροπολίτη Κρήτης, Γεράσιμο Παρδάλη και τους επισκόπους Κνωσού, Νεόφυτο Φυντικάκη, Χερονήσου, Ιωακείμ Τροχαλάκη, Ιερόθεο Λάμπης και Σφακίων, Ζαχαρία Σητείας, τον επίσκοπο Διοπόλεως Καλλίνικο, ηγούμενους μοναστηριών και πολλούς άλλους αξιόλογους άνδρες που βρέθηκαν γύρω από την εκκλησία.

Παράλληλα, λεηλάτησαν τη Μητρόπολη, ενώ οι νεκροί στο Μεγάλο Κάστρο και στα περίχωρά του ανήλθαν, κατά προσέγγιση, στους 800. Θανάτωσαν τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακείμ, τον Αρκαδίας, ο δε διαβόητος ονομαζόμενος Αφεντάκης, τούρκος επίσημος της επαρχίας Σητείας, αφού συγκέντρωσε στην αυλή του πύργου του, πλέον των τριακοσίων άοπλων Ελλήνων ανδρών, τους κατέσφαξε όλους .

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με Απόφαση του το 2001 ανακήρυξε όλους του σφαγιασθέντες επισκόπους και ιερείς νεομάρτυρες και εορτάζεται η μνήμη τους στις 23 Ιουνίου κάθε χρόνο.

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