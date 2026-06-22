Μαζική ουκρανική επίθεση με drones – Έκλεισαν 4 ρωσικά αεροδρόμια - Δύο νεκροί σε Οδησσό και Ζαπορίζια

Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον στόχων στη Ρωσία, γεγονός που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων αεροδρομίων στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικές αρχές.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (22.6.26) ότι ανέστειλε τη λειτουργία των τεσσάρων αεροδρομίων που εξυπηρετούν τη ρωσική πρωτεύουσα. Η απόφαση ελήφθη μετά την καταστροφή σχεδόν εξήντα ουκρανικών drones μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δύο ωρών.

The moment a Ukrainian drone is shot down over Moscow oblast this morning https://t.co/YhxXG98lrL pic.twitter.com/6eQWlCTLqL — Woofers (@NotWoofers) June 22, 2026

Σε αναρτήσεις του στο Telegram, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν ή καταστράφηκαν συνολικά 59 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταξύ 03:02 και 05:07 το πρωί.

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Οδησσό και στη Ζαπορίζια σκότωσαν δυο ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Μια γυναίκα «δυστυχώς έχασε τη ζωή της» και άλλοι τρεις άνθρωποι «τραυματίστηκαν» στη Ζαπορίζια, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν 11χρονο αγόρι, πρόσθεσε.

Ο ομόλογός του στην Οδησσό Όλεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ, αργά χθες Κυριακή το βράδυ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οχήματα και δεξαμενή καυσίμων πήραν φωτιά έπειτα από το πλήγμα εναντίον αυτής που περιέγραψε ως αγροτική επιχείρηση στην περιφέρεια της Οδησσού.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οχήματα και δεξαμενή καυσίμων τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά το πλήγμα, το οποίο στόχευσε αγροτική επιχείρηση στην περιφέρεια της Οδησσού.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

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