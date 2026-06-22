ΑΑΔΕ: Όλες οι αλλαγές και οι έλεγχοι σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Μπορεί η περίοδος υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων να βρίσκεται στην τελική της ευθεία, ωστόσο στην ΑΑΔΕ το βλέμμα παραμένει στραμμένο και στο παρελθόν. Η φορολογική διοίκηση έχει ανοίξει έναν νέο κύκλο διασταυρώσεων που αφορά δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες τα στοιχεία που δήλωσαν οι φορολογούμενοι δεν συμφωνούν με τα δεδομένα που διαθέτουν οι ηλεκτρονικές βάσεις της.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, μια κατηγορία φορολογουμένων που παραδοσιακά θεωρείται χαμηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή, αλλά στην οποία συχνά προκύπτουν ζητήματα από αναδρομικές αποδοχές, διορθώσεις βεβαιώσεων αποδοχών ή μεταγενέστερες αλλαγές στα στοιχεία που αποστέλλουν εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, έως το τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί ένας εκτεταμένος κύκλος ηλεκτρονικών ελέγχων, με αντικείμενο τη διασταύρωση των στοιχείων που είχαν προσυμπληρωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τα νεότερα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί στα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Ουσιαστικά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες επιχειρούν να εντοπίσουν περιπτώσεις όπου μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εκδόθηκαν νέες ή διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών, χωρίς όμως να ακολουθήσει η απαιτούμενη τροποποιητική δήλωση από τον φορολογούμενο. Πρόκειται για μια κατηγορία υποθέσεων που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και συχνότερα, καθώς δημόσιοι φορείς, ασφαλιστικά ταμεία και επιχειρήσεις προχωρούν σε αναδρομικές πληρωμές ή διορθώσεις μισθολογικών στοιχείων αρκετούς μήνες μετά την αρχική υποβολή των δηλώσεων.

Τα αναδρομικά στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις αναδρομικών αποδοχών. Είτε πρόκειται για εργαζόμενους είτε για συνταξιούχους, οι καταβολές αυτές συχνά δημιουργούν φορολογικές υποχρεώσεις που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές από τους δικαιούχους.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν εάν ποσά που εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών έχουν συμπεριληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις και εάν έχουν φορολογηθεί σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι θεωρούν ότι η παρακράτηση φόρου που έγινε κατά την πληρωμή αρκεί για να κλείσει η υπόθεση. Ωστόσο, η φορολογική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες δήλωσης των αναδρομικών εισοδημάτων, οι οποίες δεν ακολουθούνται πάντοτε.

Παράλληλα, θα ελεγχθούν περιπτώσεις πρόσθετων αποδοχών που καταχωρίστηκαν εκ των υστέρων από εργοδότες ή ασφαλιστικούς οργανισμούς και δεν αποτυπώθηκαν στη φορολογική εικόνα του φορολογουμένου.

Στο μικροσκόπιο και οι τροποποιητικές δηλώσεις

Ένα δεύτερο πεδίο ελέγχου αφορά τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την αρχική εκκαθάριση. Η ΑΑΔΕ θα εξετάσει ιδιαίτερα εκείνες που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του βεβαιωμένου φόρου ή τη δημιουργία επιστροφής φόρου.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι αλλαγές που έγιναν στηρίχθηκαν σε πραγματικά και επαληθεύσιμα στοιχεία ή αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι τροποποιήσεις οδήγησαν σε ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι καινούργια. Τα τελευταία χρόνια η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί όλο και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει, προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις απόκλισης χωρίς να απαιτείται φυσικός έλεγχος ή αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογουμένου στις υπηρεσίες της.

Τα ειδοποιητήρια που θα σταλούν

Με την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, όσοι εμφανίζουν ασυμφωνίες στα στοιχεία τους θα λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται για το είδος της απόκλισης που έχει εντοπιστεί και θα καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ώστε να διορθώσουν τα στοιχεία τους.

Η φορολογική διοίκηση δίνει συνήθως ένα εύλογο χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης, επιδιώκοντας να κλείσουν οι εκκρεμότητες χωρίς την ανάγκη επιβολής κυρώσεων. Ωστόσο, όταν οι ειδοποιήσεις αγνοούνται ή δεν υπάρξει ανταπόκριση, η διαδικασία περνά στο επόμενο στάδιο.

Όταν παρεμβαίνει η Εφορία

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε διοικητικό προσδιορισμό του φόρου. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η φορολογική διοίκηση επαναϋπολογίζει τη φορολογική υποχρέωση με βάση τα στοιχεία που διαθέτει και εκδίδει νέο εκκαθαριστικό.

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται μόνο ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει από τη διαφορά των εισοδημάτων. Προστίθενται επίσης τόκοι και προσαυξήσεις, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το τελικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο φορολογούμενος.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι αρκετές φορές οι διαφορές είναι μικρές, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις αναδρομικών ή διορθωμένων αποδοχών που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές επιβαρύνσεις, ειδικά όταν αφορούν περισσότερα του ενός έτη.

Η παγίδα των προσυμπληρωμένων κωδικών

Ένα από τα ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση είναι οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί μισθών και συντάξεων στο έντυπο Ε1.

Οι περισσότεροι φορολογούμενοι θεωρούν ότι μπορούν να διορθώσουν οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσουν στη δήλωσή τους. Στην πραγματικότητα όμως οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι «κλειδωμένοι» και δεν επιδέχονται μεταβολές από τον ίδιο τον πολίτη.

Αν ένας μισθωτός ή συνταξιούχος διαπιστώσει ότι το ποσό που εμφανίζεται στη δήλωσή του είναι λανθασμένο, δεν μπορεί να το αλλάξει μόνος του. Πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη, στο ασφαλιστικό ταμείο ή στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση αποδοχών και να ζητήσει τη διόρθωσή της.

Μόνο αφού αποσταλεί νέο διορθωτικό αρχείο στην ΑΑΔΕ μπορεί να γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης και επανυπολογισμός του φόρου.

Η νέα αυτή επιχείρηση διασταυρώσεων δείχνει ότι η φορολογική διοίκηση επενδύει όλο και περισσότερο στην αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των εισοδημάτων. Με τα δεδομένα από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και δημόσιους φορείς να διασταυρώνονται πλέον σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, οι δυνατότητες εντοπισμού λαθών ή παραλείψεων είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στο παρελθόν. Για χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους, το φετινό καλοκαίρι μπορεί να φέρει όχι μόνο ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ αλλά και έναν απρόσμενο λογαριασμό από την Εφορία.

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