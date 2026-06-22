ΔΕΥ.22 Ιου 2026 11:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στο Βενιζέλειο τουρίστρια - Χτύπησε κατά την αποβίβασή της από πλοίο αναψυχής

βενιζελειο
clock 10:46 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε χθες (21/6) το μεσημέρι, στη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, για τον τραυματισμό μίας 70χρονης Γαλλίδας, επιβάτιδας, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η 70χρονη, τραυματίστηκε στο δεξί κάτω άκρο της κατά την διαδικασία αποβίβασης της από το πλοίο.

Η τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το βίντεο που τα "είπε" όλα

Κρήτη: «Ολα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας

Κρήτη: Σπαραγμός για τον γνωστό οδοντίατρο που "έσβησε" στη θάλασσα

Ηράκλειο: Κινητοποίηση για άνδρα που επέβαινε σε σκάφος αναψυχής

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τραυματισμός Εκαβ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis