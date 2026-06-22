Ηράκλειο: Στο Βενιζέλειο τουρίστρια - Χτύπησε κατά την αποβίβασή της από πλοίο αναψυχής

Συναγερμός σήμανε χθες (21/6) το μεσημέρι, στη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, για τον τραυματισμό μίας 70χρονης Γαλλίδας, επιβάτιδας, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα, η 70χρονη, τραυματίστηκε στο δεξί κάτω άκρο της κατά την διαδικασία αποβίβασης της από το πλοίο.
Η τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το βίντεο που τα "είπε" όλα
Κρήτη: «Ολα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας
Κρήτη: Σπαραγμός για τον γνωστό οδοντίατρο που "έσβησε" στη θάλασσα
Ηράκλειο: Κινητοποίηση για άνδρα που επέβαινε σε σκάφος αναψυχής