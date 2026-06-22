Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και κίτρινη προειδοποίηση για 6 περιοχές, ανάμεσά τους και η Κρήτη

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 22/6, αν και το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το meteoalarm και την ΕΜΥ, σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για:

Κεντρική Μακεδονία

Ήπειρο

Νησιά Ιονίου

Κρήτη

Δωδεκάνησα

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

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Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για:

Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Νησιά Ιονίου

Η κίτρινη προειδοποιηση αφορά «υψηλές τιμές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τιμές που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 35 και 38 βαθμών Κελσίου. Είναι πιθανοί κάποιοι κίνδυνοι υγείας στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά».

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