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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ξεφορτώθηκαν ένα ολόκληρο νοικοκυριό στα σκουπίδια (εικόνες)

σκουπίδια οδός γιάννη κορνάρου
clock 09:44 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια μικρή αυτοσχέδια χωματερή έχει δημιουργηθεί επί της οδού Γιάννη Κορνάρου, κοντά στο Πειραματικό Σχολείο Ηρακλείου, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που τράβηξε χθες (21/6) το βράδυ αναγνώστης του ekriti.

Eκτός από τους ξεχειλισμένους από απορρίμματα κάδους, που ο δήμος Ηρακλείου οφείλει να αδειάσει, ασυνείδητοι ...ξεφορτώθηκαν στο σημείο καρέκλες, τραπέζια και άλλα είδη... σπιτιού καθώς και κλαδιά, ενώ ερωτήματα προκαλεί η παρουσία χημικής τουαλέτας εκεί: λειτουργεί ή είναι και αυτή για τα σκουπίδια;

Οι εικόνες είναι πραγματικά ντροπιαστικές 

σκουπίδια οδός γιάννη κορνάρου
σκουπίδια οδός γιάννη κορνάρου

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