Ηράκλειο: Ξεφορτώθηκαν ένα ολόκληρο νοικοκυριό στα σκουπίδια (εικόνες)

Μια μικρή αυτοσχέδια χωματερή έχει δημιουργηθεί επί της οδού Γιάννη Κορνάρου, κοντά στο Πειραματικό Σχολείο Ηρακλείου, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που τράβηξε χθες (21/6) το βράδυ αναγνώστης του ekriti.

Eκτός από τους ξεχειλισμένους από απορρίμματα κάδους, που ο δήμος Ηρακλείου οφείλει να αδειάσει, ασυνείδητοι ...ξεφορτώθηκαν στο σημείο καρέκλες, τραπέζια και άλλα είδη... σπιτιού καθώς και κλαδιά, ενώ ερωτήματα προκαλεί η παρουσία χημικής τουαλέτας εκεί: λειτουργεί ή είναι και αυτή για τα σκουπίδια;

Οι εικόνες είναι πραγματικά ντροπιαστικές

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