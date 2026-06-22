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ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: 3 νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο

φιλιππίνες, νεκροί
clock 10:05 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολείο των κεντρικών Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο λύκειο San Jose National High School, στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε.

Το ανθρωποκυνηγητό και οι συλλήψεις

Μετά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Την ίδια στιγμή, μεταδίδει το Reuters, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός δεύτερου υπόπτου, ο οποίος διαφεύγει και παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας που επικαλείται το Associated Press, στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον και οι δύο ύποπτοι.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με τον έναν εξ αυτών να είναι μαθητής του San Jose National High School, όπου και εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Έρευνες

Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν τα κίνητρα της επίθεσης στο δημόσιο σχολείο, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 1.500 μαθητές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εθνική αστυνομία της χώρας επεσήμανε: «Προτρέπουμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, να αποφεύγει τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και να συνεργάζεται με τις αρχές, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη της εν εξελίξει έρευνας».

Το ιστορικό των επιθέσεων στη χώρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγκλήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι συχνά στις Φιλιππίνες, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στη μεγάλη διάδοση των παράνομων όπλων, ωστόσο οι επιθέσεις σε σχολεία παραμένουν ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνεται στόχος.

Τον Ιούλιο του 2022, ένας ένοπλος είχε ανοίξει πύρ κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Ateneo de Manila στην Κουεζόν Σίτι. Εκείνη η επίθεση είχε κοστίσει επίσης τη ζωή σε τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και η πρώην δήμαρχος της πόλης Λαμιτάν, Ρόουζ Φουριγκάι.

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