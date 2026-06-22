Φιλιππίνες: 3 νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε σχολείο των κεντρικών Φιλιππίνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο λύκειο San Jose National High School, στην πόλη Τακλομπάν της επαρχίας Λέιτε.

🇵🇭 At least 3 people killed and 5 injured in a school shooting in Tacloban in the Philippines.







Details are still coming in. Thoughts with the victims and their families.







Source: Manila Times via WarFront Witness on Telegram / Writer: Oliver pic.twitter.com/AZWYgdzbuO — Levant News (@LevantWire) June 22, 2026

Το ανθρωποκυνηγητό και οι συλλήψεις



Μετά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Την ίδια στιγμή, μεταδίδει το Reuters, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός δεύτερου υπόπτου, ο οποίος διαφεύγει και παραμένει ασύλληπτος.

SHOOTING INCIDENT: SAN JOSE NATIONAL HS, PANSAMANTALANG ISINARA







Pansamantalang isinara ang main gate ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos ang naganap na pamamaril sa loob ng paaralan kung saan apat na estudyante ang iniulat na nasawi ngayong Lunes, Hunyo 22… pic.twitter.com/9mtQ7DZABF — Pilipinas Today (@PilipinasToday_) June 22, 2026

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας που επικαλείται το Associated Press, στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον και οι δύο ύποπτοι.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο άνδρες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με πιστόλια, με τον έναν εξ αυτών να είναι μαθητής του San Jose National High School, όπου και εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Έρευνες



Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν τα κίνητρα της επίθεσης στο δημόσιο σχολείο, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 1.500 μαθητές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εθνική αστυνομία της χώρας επεσήμανε: «Προτρέπουμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, να αποφεύγει τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και να συνεργάζεται με τις αρχές, παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη της εν εξελίξει έρευνας».

One of the suspects in the shooting at San Jose National High School in #Tacloban has been arrested, while the other suspect has already surrendered.



The #schoolshooting left at least 3 people dead and 5 injured.



Police are investigating the motive behind the attack#Philippines https://t.co/M5qDsDeaxh pic.twitter.com/Q6rvfQKjZx — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 22, 2026

Το ιστορικό των επιθέσεων στη χώρα



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εγκλήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι συχνά στις Φιλιππίνες, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στη μεγάλη διάδοση των παράνομων όπλων, ωστόσο οι επιθέσεις σε σχολεία παραμένουν ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα γίνεται στόχος.

Τον Ιούλιο του 2022, ένας ένοπλος είχε ανοίξει πύρ κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Ateneo de Manila στην Κουεζόν Σίτι. Εκείνη η επίθεση είχε κοστίσει επίσης τη ζωή σε τρία άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν και η πρώην δήμαρχος της πόλης Λαμιτάν, Ρόουζ Φουριγκάι.

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