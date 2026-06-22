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ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ ενώ τον χαρακτηρίζει αποτυχημένο

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
clock 09:28 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προβεί στην εξαγγελία του «χρονικού ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου», καθώς ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!).

Του εύχομαι τα καλύτερα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

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