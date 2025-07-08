Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης: Έργο προϋπολογισμού 555.000 ευρώ για αναβάθμιση των υδροδοτικών υποδομών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ανακοίνωσε την ένταξη της νέας πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Ο.Α.Κ. Α.Ε.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021–2027», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας «Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα».

Με αφορμή την ένταξη του έργου, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 08/07/2025, στο Ηράκλειο συνάντηση εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ. κ. Άρη Παπαδογιάννη, στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού και της συνεργασίας για την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στην Κρήτη.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 555.000 ευρώ, με πλήρη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και υλοποιείται στο πλαίσιο της στενής και διαχρονικής συνεργασίας του Ο.Α.Κ. με την Περιφέρεια Κρήτης.

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η πράξη είναι:

Κατασκευή νέου χαλύβδινου αγωγού μήκους 300 μέτρων (DN600)

Αντικατάσταση δύο αντλητικών συγκροτημάτων στο αντλιοστάσιο Βλητέ Ακρωτηρίου

Αντικατάσταση τριών αντλιών στον Τοπικό Διανομέα Δραμίων, με εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κατάλληλο για πόσιμο νερό

Δείκτης Εκροών: Εγκατάσταση ή αναβάθμιση 0,30 km δικτύων ύδρευσης (RCO30)

Το έργο έρχεται να ενισχύσει την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη λειτουργική αξιοπιστία υποδομών ύδρευσης του Ο.Α.Κ. , βελτιώνοντας την ποιότητα του παρεχόμενου νερού και διασφαλίζοντας την αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε:

«Η ένταξη της συγκεκριμένης πράξης αποτελεί ακόμη ένα βήμα για τη σταθερή και αποτελεσματική αναβάθμιση των υδροδοτικών υποδομών της Κρήτης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, όχι μόνο για την καθοριστική συμβολή του στη διαδικασία ένταξης του έργου, αλλά και για τη συνολική, ουσιαστική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, με επίκεντρο την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την υλοποίηση έργων που αφήνουν αποτύπωμα. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, που απειλή της λειψυδρίας είναι υπάρχουσα, απαντάμε με στοχευμένα έργα, που έρχονται να δώσουν ουσιαστικές λύσεις».

