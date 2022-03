Οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα Χανιά το 2022

Με περισσότερες από 110 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ξεκινάει το προσεχές Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 η Κρουαζιέρα για τα Χανιά με την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου EUROPA

Το EUROPA ανήκει στην Hapag-Lloyd Cruises και θα καταπλεύσει στη Σούδα προερχόμενο από την Ρόδο, ενώ θα ανχωρήσει την ίδια ημέρα για τη Μονεμβασιά.

Αφίξεις που ξεχωρίζουν

Μεταξύ των πλοίων που θα βρεθούν στα Χανιά φέτος ξεχωρίζουν τα Disney Magic, Odyssey of the Seas και Resilient Lady. Τα τρία αυτά πλοία θα βρεθούν για πρώτη φορά στη Σούδα.

Το Disney Magic, κρουαζιερόπλοιο της Disney Cruises, είναι ένα θεματικό πλοίο που ταξιδεύει στον κόσμο της Disney μεγάλους αλλά κυρίως μικρούς επιβάτες που ζουν μία μοναδική εμπειρία εν πλω.

Το Odyssey Of The Seas, ένα από τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, έχει πληθώρα προγραμματισμένων αφίξεων φέτος και θα είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες που θα καταπλέει στη Σούδα.

Θυμίζουμε ότι το Anthem Of The Seas είχε καταπλεύσει δύο φορές στη Σούδα για αλλαγές πληρώματος και προμήθειες πέρυσι την άνοιξη και το Harmony Of The Seas μία για τους ίδιους λόγους. Και τα δύο είναι στις κλάσεις με τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια.

Το Resilient Lady είναι ένα από τα νεότευκτα κρουαζιερόπλοια της Virgin Cruises και είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω εταιρεία επιχειρεί στην ελληνική κρουαζιέρα. Μάλιστα, έχει πληθώρα αφίξεων μέχρι και το φθινόπωρο.

Όλα αυτά στο πρόγραμμα, καθώς η πανδημία και η συνεχής εξέλιξή της, μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα, προκαλώντας τροποποιήσεις ή και ακυρώσεις.

