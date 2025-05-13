Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Τα κρίσιμα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης στη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης είχε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, κατά την οποία συζητήθηκε όλο το φάσμα των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, καθώς και το ζήτημα της μειωμένης παραγωγής λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παραπάνω συζήτησης, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής υπογράμμισε στον Υπουργό, την ανάγκη πρόβλεψης αντιχαλαζικής προστασίας για την Κρήτη, κατόπιν των πολύ καταστροφικών χαλαζοπτώσεων, που έπληξαν πρόσφατα πολλές καλλιέργειες της Π.Ε. Ηρακλείου.

Ακόμη ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έθεσε το ζήτημα της πληρωμής των αποζημιώσεων των πληγέντων αγροτών, δεδομένου ότι έχει, μεν, γίνει η καταγραφή των ζημιών, από την πρώτη στιγμή από κλιμάκια του Ε.Λ.Γ.Α., αλλά κάποιες απώλειες δεν εμπίπτουν στους κινδύνους που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Ε.Λ.Γ.Α., για την τροποποίηση του οποίου υπήρχε δέσμευση από τον Ιούλιο του 2023, ότι θα ήταν το πρώτο νομοσχέδιο που θα έφερνε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, ο Βουλευτής, έθεσε στον Κώστα Τσιάρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, λόγω αποκλεισμού τους από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή στερούνται απολυτηρίου Λυκείου.

Μετά τη συνάντηση ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης δήλωσε : «Είχαμε μία πολύ γόνιμη συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συζητήσαμε το σύνολο των κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα της Π.Ε. Ηρακλείου και γενικότερα όλης της Κρήτης. Ο Υπουργός ήταν ενήμερος για τα προβλήματα που του έθεσα και με διαβεβαίωσε ότι εξετάζει τις απαιτούμενες λύσεις, ώστε να προχωρήσει στις αναγκαίες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Ειδικά για το θέμα των αποζημιώσεων από τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις, και για όσες καλλιέργειες δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό του Ε.Λ.Γ.Α., ο Υπουργός μου τόνισε ότι το Υπουργείο θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την καταβολή αποζημιώσεων.

Η μεγάλη σημασία του πρωτογενούς τομέα βρίσκεται στον πραγματικό του ρόλο, στην κοινωνική συνοχή. Είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι στην

ελληνική περιφέρεια και βεβαίως στον τόπο μας, στην Κρήτη, για αυτό παρακολουθούμε από κοντά και στηρίζουμε τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του συνόλου των πρωτογενών παραγωγικών φορέων του Νησιού μας.».

