Τι θα φάμε σήμερα; Σουτζουκάκια με κοφτό μακαρονάκι

Τα υλικά

Για τα σουτζουκάκια:

800 γρ μοσχαρίσιο κιμάς



4 σκελίδες σκόρδο



2 αυγά



1 κσ κύμινο



1/2 κγ κανέλα



30 ml ελαιόλαδο



5 φέτες ξερό ψωμί μουλιασμένες σε κόκκινο κρασί



αλάτι



πιπέρι

Για τη σάλτσα:



4 τριμμένες ντομάτες



100 ml κόκκινο κρασί



2 σκελίδες σκόρδο



1 κ.σ. πελτέ ντομάτας



1 κγ ζάχαρη



30 ml ελαιόλαδο



1 κ.γ. κύμινο



1 δαφνόφυλλο



αλάτι



πιπέρι

Το μυστικό



Πριν φτιάξουμε τα σουτζουκάκια, φτιάχνουμε πρώτα τη σάλτσα και τα βάζουμε μέσα εκεί για να τα ψήσουμε.

Η διαδικασία

Για τη σάλτσα



Σε ένα προθερμασμένο τηγάνι βάζουμε τριμμένη φρέσκια ντομάτα, λίγο πελτέ, το κρεμμύδι, το σκόρδο, λίγη δάφνη και το κόκκινο κρασί.

Ανακατεύουμε και αφήνουμε τη σάλτσα να γίνει σιγά σιγά.

Για τα σουτζουκάκια



Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά, ρίχνουμε το τριμμένο ψωμί, λίγο σκόρδο, την κανέλα, το κύμινο, το αυγό, τον μαϊντανό, το αλάτι, λίγο λάδι και «ζυμώνουμε» με το χέρι.

Μόλις πάνε παντού τα υλικά, πλάθουμε το σουτζουκάκι και το βάζουμε μέσα στη σάλτσα για να ψηθούν.

Τα σουτζουκάκια θέλουμε περίπου 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά για να είναι έτοιμα.

Την ίδια ώρα βράζουμε και το κοφτό μακαρονάκι.

Μόλις είναι έτοιμο και ένα λεπτό προτού ψηθούν τα σουτζουκάκια τα προσθέτουμε κι αυτά στο τηγάνι για να πάρουν γεύση και σάλτσα.

Πηγή: vita.gr

