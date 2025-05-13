Παιχνίδια Εκδίκησης: Τι ετοιμάζει η Μάγια;

Παιχνίδια εκδίκησης: Τρίτη 13 Μαΐου

Επεισόδιο 44: Η Μάγια αρχίζει να συνειδητοποιεί πόσο άλλαξαν τα πράγματα στο διάστημα της απουσίας της με τον Άγη και κυρίως πόσο επηρέασε τους ανθρώπους που αγαπάει.

Ο Μάρκος ανησυχεί, πλέον, για την επαφή του Στέφανου με τη γυναίκα του και ζητάει την επαγρύπνηση του Χρήστου.

Η Στέλλα προσπαθεί να ισορροπήσει μετά τη φυλάκιση του Πέτρου και να ελέγξει την ανασφάλεια που της προκαλεί η επιστροφή της Μάγιας.

Η Κλέλια φοβάται για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης της και συνεχίζει να μη θέλει να το πει σε κανέναν, πέρα από τη Χρύσα.

Ο Διονύσης προσπαθεί να επηρεάσει τον Κωστή και να μαλακώσει τον θυμό για τον πατέρα του.

Η σύμβουλος γάμου, που συνεχίζουν να επισκέπτονται ο Μάρκος με τη Βάνα, δεν έχει το αποτέλεσμα που περίμεναν.

Πόσο διαφέρουν, πλέον, τα σχέδια του Άγη από της Μάγιας; Ποιος τελικά έχει μετανιώσει και δεν θέλει να επιστρέψουν στη Μαδρίτη; Τι ετοιμάζει η Μάγια;

