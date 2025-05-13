Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Γάμος τον Ιούνιο;

Έντονες είναι οι φήμες που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου και τον Bruno Cerella να παντρεύονται τον Ιούνιο. Το Happy Day επικοινώησε με την ηθοποιό, η οποία δεν διέψευσε αλλά ούτε και επιβεβαίωσε τη φημολογία για γάμο μέσα στον επόμενο μήνα.

«Μου είπε ότι είναι προσωπικά θέματα και δεν ήθελε να πει κάτι παραπάνω» αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπουλου στον αέρα της εκπομπής.

Πριν από λίγο καιρό επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

«Η πρόταση γάμου έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακόμα υπάρχουν στιγμές που λέω “πώς γίνεται να το ζω αυτό, πώς γίνεται αυτό το παραμύθι να είναι αληθινό;”. Αλλά έχω παλέψει πολύ για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Να μπορώ να το ζήσω, να μπορώ να το αισθανθώ, να μπορώ να αφεθώ. Να μην το φοβηθώ γιατί είναι γιγαντιαίο. Να το πιστέψω, να το στηρίξω και να πω “ναι, θα το ζήσω”. Με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Όταν μου λένε “μην εκτίθεσαι τόσο πολύ γιατί αν γίνει κάτι αύριο;”, και αύριο να γίνει κάτι, για μένα αυτό που έχω ζήσει είναι ένα δώρο ζωής» είχε πει σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!

