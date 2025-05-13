Με μεγάλη επιτυχία το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου στο Αστυνομικό Μέγαρο
clock 21:12 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με τη συμμετοχή αστυνομικών και πολιτών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10/5 στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με την Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), στο πλαίσιο των δράσεων της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού με τίτλο «Προσφορά στον συνάνθρωπο».

Η δράση υλοποιείται με τη συνεργασία της ομάδας εθελοντών «Οι φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων Μέλισσες – Bees», υπό την επιστημονική εποπτεία του Φυσίατρου Λάζαρου Βακιρτζιάν. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου και οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν σε κρίσιμες δεξιότητες πρώτων βοηθειών, όπως: Αντιμετώπιση θύματος καρδιακής ανακοπής (ΚΑΡΠΑ – χρήση Απινιδωτή), Αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος (θέση ανάνηψης), Αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα.

Πριν την έναρξη του σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξιάρχου Γιάννη Αμαργιαννιτάκη και  του διοικητή του Β΄ Σταθμού Τροχαίας ΒΟΑΚ Γιώργου Καραμαλάκη, παρουσία του προέδρου της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Μανόλη Ζαχαριουδάκη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διοργάνωση της δράσης. Στο σεμινάριο συμμετείχε επίσης  ο Διοικητής Τροχαίας Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης. Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη ευχαρίστησε αστυνομικούς και πολίτες που παρακολούθησαν το σεμινάριο, καθώς και προσωπικά τον Μανόλη Ζαχαριουδάκη για την επιμέλεια και την προσφορά του στην επιτυχία της δράσης αλλά και για τα συμβολικά  δώρα που προσέφερε.

Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος και της μεγάλης συμμετοχής του κοινού, τα Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών συνεχίζονται και σε συνοικίες της πόλης, καθώς και σε χωριά του Δήμου Ηρακλείου, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των πολιτών

