Τρόποι για να φλερτάρεις έξυπνα

Το φλερτ είναι κάτι που όλοι κάνουμε, άλλοτε πετυχημένα και άλλοτε όχι.

Πότε όμως έχουμε “πετύχει” στην προσπάθειά μας να εντυπωσιάσουμε το αντίθετο φύλο;

Το φλερτ θέλει σωστό timing και αυθεντικότητα

Όταν φλερτάρεις, στην ουσία στέλνεις σήματα ότι βλέπεις κάποιον διαφορετικά από όλους τους άλλους.

Ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα που κρατά λίγο παραπάνω, μια ατάκα με χιούμορ είναι τα απλά αλλά θαυματουργά κλειδιά. Δε χρειάζεται να πεις κάτι εξεζητημένο ούτε να πιεστείς να εντυπωσιάσεις.

Το σημαντικό είναι να παρατηρείς, να νιώθεις το κλίμα και να αφήνεις τη στιγμή να σε οδηγήσει.

Πολλές φορές το λιγότερο είναι το περισσότερο.

Η γνήσια διάθεση και το να κάνεις τον άλλον να χαμογελάσει αληθινά είναι πολύ πιο ελκυστικό από κάθε τεχνική που θα μπορούσες να στήσεις.

Τα κλασικά λάθη που σαμποτάρουν το παιχνίδι

Κάποια πράγματα καλό είναι να τα αποφεύγεις.

Μην είσαι αγενής, μην πας κατευθείαν στα βαθιά και μην κάνεις το λάθος να μιλάς μόνο για σένα. Τ

ο να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις με υπερβολές ή να δείχνεις απελπισία ρίχνει τη δυναμική σου πριν καν ξεκινήσεις.

Η κακή υγιεινή, η έλλειψη χιούμορ ή το υπερβολικό κολλητιλίκι από το πρώτο λεπτό είναι επίσης κλασικά φάουλ.

Οι πρώτες εντυπώσεις δύσκολα αλλάζουν. Αν ξεκινήσεις με λάθος βηματισμό, η αποκατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο νομίζεις, όσο καλή κι αν είναι η πρόθεσή σου.

Image

Πώς να φλερτάρεις έξυπνα;

Το φλερτ δεν είναι μόνο τι λες, αλλά και πώς το λες. Ένα διακριτικό άγγιγμα στον ώμο, ένα χαμόγελο όταν γελάτε μαζί, το να πάρεις λίγο παραπάνω χώρο όταν βρίσκεστε κοντά είναι σημάδια που κάνουν τη διαφορά.

Αν θέλεις να ξεχωρίσεις, δείξε με φυσικότητα ότι ενδιαφέρεσαι. Γέλα με τα αστεία του άλλου, μπες στο οπτικό του πεδίο, δώσε σημασία σε μικρές λεπτομέρειες. Μη ξεχνάς ότι ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός.

Αν νιώσεις όμορφα εσύ πρώτα, αυτό θα το περάσεις και στον άλλον χωρίς καν να προσπαθήσεις. Το αληθινό φλερτ είναι πάντα μια ιστορία δύο ανθρώπων που περνάνε καλά μαζί.

Τέλος, το φλερτ δεν είναι μαγικό κόλπο. Είναι επικοινωνία, είναι σύνδεση. Όλοι θέλουμε να μας προσέξουν, να μας καταλάβουν, να γελάσουν μαζί μας. Το μυστικό είναι να κάνεις τον άλλον να νιώθει όμορφα δίπλα σου.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τιμωρός: Οι τύψεις του Αλέξη για το έγκλημα που διέπραξε δεν τον αφήνουν σε ησυχία

To vintage Mugler της Kendall Jenner που έκλεψε τις εντυπώσεις!