Ελένη Βατσινά: Νέα παρέμβαση στη Βουλή για τους σεισμόπληκτους – Ζητά στοιχεία και αριθμούς!

Επαναφέρει στη Βουλή τις εκκρεμότητες της Πολιτείας απέναντι στους σεισμόπληκτους των Δήμων Μινώα και Αρχανών-Αστερουσίων η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά. Με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και Υποδομών & Μεταφορών και αίτημα κατάθεσης εγγράφων η βουλευτής τονίζει ότι οι σεισμόπληκτοι της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 παραμένουν πληγέντες χωρίς καμία κρατική μέριμνα για την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεών τους.

Στην παρέμβασή της η Ελένη Βατσινά υπογραμμίζει ότι εδώ και 4 χρόνια, ο χρόνος έχει σταματήσει στις σεισμόπληκτες περιοχές "και δυστυχώς οι ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια, σχολεία και ναούς, δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί". Η ίδια τονίζει ότι "το σημαντικότερο όλων είναι ότι η ζωή των συνανθρώπων μας σε κάθε της έκβαση έχει επηρεαστεί αρνητικά, από τα σχολεία των παιδιών, τα σπίτια των ανθρώπων, μέχρι και την επαγγελματική τους πορεία".

"Σεισμόπληκτοι μένουν για τέταρτη χρονιά στους οικίσκους, άλλοι δε λαμβάνουν επίδομα ενοικίου παρά τα κατεδαφιστέα σπίτια τους, άλλοι - ελλείψει εναλλακτικής - μένουν στα σπίτια τους αν και έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα», κι άλλοι ακόμη μένουν σε κτίρια με την παράδοξη διάκριση ο κάτω όροφος να έχει κριθεί κατεδαφιστέος και ο πάνω κατάλλληλος!" - υπογραμμίζει η κ.Βατσινά.

Παράλληλα απαριθμώντας τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες τονίζει την ανολοκλήρωτη διαδικασία των αποζημιώσεων, την μη ένταξη σε αναστολή καταδιωκτικών μέτρων, την εξαίρεση από πλειστηριασμούς για ελάχιστο χρονικό διάστημα (μόλις 6 μήνες), την εξαίρεση από κονδύλια όπως το Εξοικονομώ και η Επιδότηση Ενοικίου αλλά και το μεγάλο πλήγμα που έχουν δεχτεί και οι επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω της ακαταλληλότητας των κτιρίων όπου στεγάζονταν. "Είναι, άλλωστε, αδύνατον να εκκινήσει η οποιαδήποτε δραστηριότητα, πολλώ μάλλον η οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή" - σχολιάζει η ίδια.

"Οι πληγέντες σήμερα αναφέρουν ότι από σύνολο 3.300 φακέλων που έχουν συνολικά υποβληθεί, έχουν ολοκληρωθεί μόλις 290 υποθέσεις" - αναφέρει η βουλευτής και σε συνέχεια των ερωτήσεων που έχει καταθέσει για το θέμα, καλεί την Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τις ζωές των ανθρώπων που εξακολουθούν να παλεύουν να ανασυντάξουν τις ζωές τους.

Η Ελένη Βατσινά καλεί τους υπουργούς να απαντήσουν αν και πως σκοπεύουν να ενισχύσουν τις αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών της Κρήτης, ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των διεκπεραιωμένων σήμερα φακέλων αποκατάστασης των πληγέντων και σε τι είδους αποκατάσταση αφορούν, ποιο είναι το επίπεδο στελέχωσης του ΤΑΕΦΚ Ηρακλείου και πώς μεταβλήθηκε από το 2021 ως σήμερα.

Παράλληλα η Ηρακλειώτισσα βουλευτής καλεί τους υπουργούς να καταθέσουν στη Βουλή τα σχετικά στοιχεία, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής.

