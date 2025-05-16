Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου: Πρόσληψη νέου προσωπικού για την ενίσχυσή του

Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου ενισχύθηκε το τελευταίο διάστημα με την προσθήκη νέου ανθρώπινου δυναμικού σε καίριες οργανικές και υποστηρικτικές θέσεις.







Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Μπιτζάκης ανέλαβε καθήκοντα στην Τεχνική Υπηρεσία, η Νεκταρία Παγκάλου τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, ενώ το ιατρικό προσωπικό ενισχύθηκε με την πρόσληψη μόνιμου χειρουργού, του Θεόδωρου Μυτάκη καθώς και με την έναρξη εξωτερικής συνεργασίας με τον αναισθησιολόγο Ανδρουλάκη Νικόλαο.







Η ένταξη των εν λόγω στελεχών αποτελεί ουσιαστικό βήμα για τη λειτουργική αναβάθμιση του νοσοκομείου και την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, σημειώνει η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, Ευαγγελία Φανουράκη.

