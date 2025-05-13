Μελοποιήθηκαν οι βραβευμένοι στίχοι του Γιώργου Σπυρόπουλου

Οι βραβευμένοι στίχοι του δημοσιογράφου Γιώργου Σπυρόπουλου μελοποιήθηκαν. Ο επί χρόνια συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη είχε αποσπάσει βραβείο στον 6ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Στίχου που διοργάνωσε τον περασμένο Οκτώβριο η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας και το περιοδικό ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ, με τον κύκλο ποιημάτων <<ΜΥΘΟ...ΛΟΓΙΚΆ.

Διακρίθηκαν τρία έργα του

Το έργο ''ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΙΘΑΚΗ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ'' του Γιώργου Σπυρόπουλου απέκτησε μελωδία και έγινε τραγούδι και ανακοινώθηκε από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος και απέσπασε το Βραβείο Χρήσης Γλώσσας, το Βραβείο Χειρισμού Θέματος και το Βραβείο Συναισθηματικής έκφρασης.

Μετέσχον οι τραγουδιστές Χρυσή Παπαγιαννούλη, Φίλιππος Πασαλίδης και Κώστας Τζιαγκούλας ενώ η Πέννυ Μπινιάρη ερμήνευσε τη σύνθεσή της και οι μουσικοί Γιώργος Αλτής, μπουζούκι, Φώτης Αποστολάρας, μπάσο, Γιώργος Παπαδόπουλος κιθάρα, Σόνια Μπαξεβάνη πλήκτρα και Θάνος Βρεττός κρουστά. Σκηνοθέτης το μέλος της Ε.Σ.Ε., Αδαμάντιος Πετρίτσης, Παραγωγός ο Πρόεδρος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος Αλέξανδρος Κακαβάς.

Οι συντελεστές:



Στίχοι Γιώργος Σπυρόπουλος



Σύνθεση-Μπουζούκι Γιώργος Αλτής



Τραγούδι Κώστας Τζιαγκούλας



Μπάσο Φώτης Αποστολάρας



Κιθάρα Γιώργος Παπαδόπουλος



Πλήκτρα Σόνια Μπαξεβάνη



Κρουστά Θάνος Βρεττός

Το έργο ''ΜΗ ΜΕ ΛΗΣΜΟΝΕΙ'' απέκτησε και εκείνο με τη σειρά του Βραβείο Χρήσης Γλώσσας, Βραβείο Χειρισμού Θέματος



και Βραβείο Συναισθηματικής έκφρασης

Οι συντελεστές:



Στίχοι Γιώργος Σπυρόπουλος



Σύνθεση-Μπάσο Φώτης Αποστολάρας



Τραγούδι Χρυσή Παπαγιαννούλη και Φίλιππος Πασαλίδης



Μπουζούκι Γιώργος Αλτής



Κιθάρα Γιώργος Παπαδόπουλος



Πλήκτρα Σόνια Μπαξεβάνη



Κρουστά Θάνος Βρεττός





Το 1ο βραβείο απέσπασε και το έργο ''ΠΟΙΟΣ ΘΕΟΣ'' και πιο συγκεκριμένα το Βραβείο Χρήσης Γλώσσας, Βραβείο Χειρισμού Θέματος Βραβείο Συναισθηματικής Έκφρασης

Οι συντελεστές:



Στίχοι Γιώργος Σπυρόπουλος



Σύνθεση-Μπάσο Φώτης Αποστολάρας



Τραγούδι Κώστας Τζιαγκούλας



Κιθάρα Γιώργος Παπαδόπουλος



Πλήκτρα Σόνια Μπαξεβάνη



Κρουστά Θάνος Βρεττός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δήμος Ηρακλείου: Αυτός είναι ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα - Ο ρόλος του ιδιώτη

Κρήτη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα για εμπορία ανθρώπων - Τρεις συλλήψεις