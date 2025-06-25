Μαμουλάκης: Στη Βουλή η καθυστέρηση αξιολόγησης παιδιών από το ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ Ηρακλείου

Τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην αξιολόγησή τους από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.), αναδεικνύει ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας σχετική Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Όπως έχει γίνει γνωστό, παρουσιάζονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση χιλιάδων μαθητριών και μαθητών με εμφανείς μαθησιακές δυσκολίες από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ.) Ηρακλείου. Αυτό έχει ως επίπτωση να επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά η σχολική πορεία αυτών των παιδιών, που έχουν ανάγκη εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.

